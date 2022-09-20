https://crimea.ria.ru/20220920/pogib-akter-i-rezhisser-sergey-puskepalis-1124562340.html
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
Погиб актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис. Об этом сообщает врио губернатора... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T14:47
2022-09-20T14:47
2022-09-20T14:47
утраты
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Погиб актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис. Об этом сообщает врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.Ранее пресс-служба управления МВД России по Ярославской области сообщила о столкновении автомобиля Ford Transit и грузовика на трассе М8 "Холмогоры". По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, один госпитализирован.Как сообщали РИА Новости со ссылкой на источник, один из погибших – российский режиссер и актер Сергей Пускепалис. Позднее информацию подтвердил губернатор Ярославской области.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, заслуженный артист Российской Федерации. Ему было 56 лет.
https://crimea.ria.ru/20220917/umer-rezhisser-priklyucheniy-sherloka-kholmsa-i-doktora-vatsona-maslennikov-1124536223.html
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утраты, происшествия
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Погиб актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис. Об этом сообщает врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Ранее пресс-служба управления МВД России по Ярославской области сообщила о столкновении автомобиля Ford Transit и грузовика на трассе М8 "Холмогоры". По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, один госпитализирован.
Как сообщали РИА Новости со ссылкой на источник, один из погибших – российский режиссер и актер Сергей Пускепалис. Позднее информацию подтвердил губернатор Ярославской области.
"Трагически погиб Сергей Пускепалис. В это сложно поверить. Виделись с ним еще вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актер, режиссер и руководитель. Настоящий патриот. И то, что случилось, кажется очень несправедливым", – написал Евраев в своем Telegram-канале и добавил, что гибель Пускепалиса – огромная потеря для области и страны.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, заслуженный артист Российской Федерации. Ему было 56 лет.