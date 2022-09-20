https://crimea.ria.ru/20220920/pogib-akter-i-rezhisser-sergey-puskepalis-1124562340.html

Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

Погиб актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис. Об этом сообщает врио губернатора... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T14:47

2022-09-20T14:47

2022-09-20T14:47

утраты

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Погиб актер и художественный руководитель государственного академического театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис. Об этом сообщает врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.Ранее пресс-служба управления МВД России по Ярославской области сообщила о столкновении автомобиля Ford Transit и грузовика на трассе М8 "Холмогоры". По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, один госпитализирован.Как сообщали РИА Новости со ссылкой на источник, один из погибших – российский режиссер и актер Сергей Пускепалис. Позднее информацию подтвердил губернатор Ярославской области.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, заслуженный артист Российской Федерации. Ему было 56 лет.

https://crimea.ria.ru/20220917/umer-rezhisser-priklyucheniy-sherloka-kholmsa-i-doktora-vatsona-maslennikov-1124536223.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, происшествия