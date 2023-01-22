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В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту
В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 22.01.2023
В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту
Прокуратура Софии не выявила причастности Болгарии к теракту на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на главного прокурора страны Ивана Гешева сообщает... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T18:31
2023-01-22T18:38
болгария
чп на крымском мосту
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Софии не выявила причастности Болгарии к теракту на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на главного прокурора страны Ивана Гешева сообщает радиостанция BNR.Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост &gt;&gt;"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", - написал Гешев в Twitter.Прокурор также завил, что якобы заявление России о "болгарском следе" не что иное как "российская гибридная атака на европейское сообщество".При этом ФСБ ранее установила, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. По данным следствия, замаскированная взрывчатка в начале августа была отправлена из одесского порта в болгарскую Русу затем в грузинский Поти, далее – в Армению.Переправку организовывали граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Артур Терчанян. По данным Следкома России, всего установлена причастность к преступной группе 12 человек.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостВ СБУ пригрозили атаковать Крымский мост
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https://crimea.ria.ru/20221107/tretiy-obvinyaemyy-v-terakte-na-krymskom-mostu-ostavlen-pod-strazhey-1125263143.html
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болгария, чп на крымском мосту, происшествия, в мире, новости
В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту

Главный прокурор Болгарии заявил о непричастности Болгарии к теракту на Крымском мосту

18:31 22.01.2023 (обновлено: 18:38 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Софии не выявила причастности Болгарии к теракту на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на главного прокурора страны Ивана Гешева сообщает радиостанция BNR.
Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост >>
"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", - написал Гешев в Twitter.
Прокурор также завил, что якобы заявление России о "болгарском следе" не что иное как "российская гибридная атака на европейское сообщество".
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При этом ФСБ ранее установила, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. По данным следствия, замаскированная взрывчатка в начале августа была отправлена из одесского порта в болгарскую Русу затем в грузинский Поти, далее – в Армению.
Переправку организовывали граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Артур Терчанян. По данным Следкома России, всего установлена причастность к преступной группе 12 человек.
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На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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