В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту
Главный прокурор Болгарии заявил о непричастности Болгарии к теракту на Крымском мосту
18:31 22.01.2023 (обновлено: 18:38 22.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Софии не выявила причастности Болгарии к теракту на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на главного прокурора страны Ивана Гешева сообщает радиостанция BNR.
"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", - написал Гешев в Twitter.
Прокурор также завил, что якобы заявление России о "болгарском следе" не что иное как "российская гибридная атака на европейское сообщество".
При этом ФСБ ранее установила, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. По данным следствия, замаскированная взрывчатка в начале августа была отправлена из одесского порта в болгарскую Русу затем в грузинский Поти, далее – в Армению.
Переправку организовывали граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Артур Терчанян. По данным Следкома России, всего установлена причастность к преступной группе 12 человек.
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На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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