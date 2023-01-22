https://crimea.ria.ru/20230122/v-bolgarii-otkrestilis-ot-prichastnosti-k-teraktu-na-krymskom-mostu-1126524512.html

В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту

В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 22.01.2023

В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту

Прокуратура Софии не выявила причастности Болгарии к теракту на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на главного прокурора страны Ивана Гешева сообщает... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T18:31

2023-01-22T18:31

2023-01-22T18:38

болгария

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Софии не выявила причастности Болгарии к теракту на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на главного прокурора страны Ивана Гешева сообщает радиостанция BNR.Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост >>"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", - написал Гешев в Twitter.Прокурор также завил, что якобы заявление России о "болгарском следе" не что иное как "российская гибридная атака на европейское сообщество".При этом ФСБ ранее установила, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. По данным следствия, замаскированная взрывчатка в начале августа была отправлена из одесского порта в болгарскую Русу затем в грузинский Поти, далее – в Армению.Переправку организовывали граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Артур Терчанян. По данным Следкома России, всего установлена причастность к преступной группе 12 человек.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостВ СБУ пригрозили атаковать Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20230112/konstantinov-poobeschal-predyavit-zelenskomu-schet-za-krymskiy-most-1126356131.html

https://crimea.ria.ru/20221107/tretiy-obvinyaemyy-v-terakte-na-krymskom-mostu-ostavlen-pod-strazhey-1125263143.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, чп на крымском мосту, происшествия, в мире, новости