https://crimea.ria.ru/20230114/khusnullin-rasskazal-o-tempakh-remonta-krymskogo-mosta-1126398111.html

Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста

Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста

На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T13:53

2023-01-14T13:53

2023-01-14T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По его словам, через несколько дней пролет займет свое проектное положение. Он уточнил, что останется уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.Автодорожную часть моста снова закрыли в 3.00 14 января. Предполагалось, что ремонтные работы продлятся до 16 часов, однако специалисты справились раньше и после полудня субботы движение снова запустили.Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостНа Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой частиКерченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое

https://crimea.ria.ru/20230110/pod-dzhankoem-otkryli-vremennyy-most-cherez-severo-krymskiy-kanal-1126318215.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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