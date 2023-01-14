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Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста
Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста
На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T13:53
2023-01-14T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По его словам, через несколько дней пролет займет свое проектное положение. Он уточнил, что останется уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.Автодорожную часть моста снова закрыли в 3.00 14 января. Предполагалось, что ремонтные работы продлятся до 16 часов, однако специалисты справились раньше и после полудня субботы движение снова запустили.Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостНа Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой частиКерченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое
https://crimea.ria.ru/20230110/pod-dzhankoem-otkryli-vremennyy-most-cherez-severo-krymskiy-kanal-1126318215.html
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новости крыма, крым, марат хуснуллин, транспорт, керчь, кубань, керченский пролив
Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста

На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части

13:53 14.01.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части
На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, через несколько дней пролет займет свое проектное положение.

"Надвижка первого пролета была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что останется уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.
Автодорожную часть моста снова закрыли в 3.00 14 января. Предполагалось, что ремонтные работы продлятся до 16 часов, однако специалисты справились раньше и после полудня субботы движение снова запустили.
Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
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