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На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части
На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части - РИА Новости Крым, 10.01.2023
На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части
Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем планировали. Об этом РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T17:33
2023-01-10T17:33
2023-01-10T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем планировали. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале, добавил Хуснуллин."Планируем, что уже все четыре пролета будут установлены и можно будет приступить к укладке асфальта. В марте работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены", - подчеркнул вице-премьер.В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды, первое - 10 января. После этого, в феврале, ремонтные бригады приступят к замене еще двух пролетов.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовоеСтарт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и КрымВетеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост
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На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части
Хуснуллин: завершена надвижка первого пролета левой части Крымского моста
17:33 10.01.2023 (обновлено: 17:42 10.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем планировали. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролет встанет в свое проектное положение. При монтаже использовался метод поперечной надвижки, что позволило выполнить работы в кратчайшие сроки", - сообщил он.
Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале, добавил Хуснуллин.
"Планируем, что уже все четыре пролета будут установлены и можно будет приступить к укладке асфальта. В марте работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены", - подчеркнул вице-премьер.
В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды, первое - 10 января. После этого, в феврале, ремонтные бригады приступят к замене еще двух пролетов.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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