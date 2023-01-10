https://crimea.ria.ru/20230110/na-krymskom-mostu-zavershili-nadvizhku-pervogo-proleta-levoy-chasti-1126327709.html

На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части

На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части - РИА Новости Крым, 10.01.2023

На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части

Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем планировали. Об этом РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T17:33

2023-01-10T17:33

2023-01-10T17:42

новости крыма

крым

крымский мост

транспорт

кубань

керчь

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126327462_35:0:1214:663_1920x0_80_0_0_d042656094736cf7444d2a6a6027b889.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем планировали. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале, добавил Хуснуллин."Планируем, что уже все четыре пролета будут установлены и можно будет приступить к укладке асфальта. В марте работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены", - подчеркнул вице-премьер.В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды, первое - 10 января. После этого, в феврале, ремонтные бригады приступят к замене еще двух пролетов.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовоеСтарт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и КрымВетеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20230110/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1126322786.html

крым

крымский мост

кубань

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крымский мост, транспорт, кубань, керчь, марат хуснуллин, чп на крымском мосту