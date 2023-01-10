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Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T10:28
2023-01-10T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.Трафик на Керченской переправеС начала работы паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 60 985 пассажиров, 44 797 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1 473 рейса.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Двухдневный шторм в КрымуШтормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 января и в течение суток 11 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-20 м/c, местами порывы до 25 м/c.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила движение паромов через Керченский проливГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуБензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива
https://crimea.ria.ru/20230109/ochered-na-parom-skolko-mashin-seychas-zhdut-perepravy-v-krym-1126305049.html
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Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн

10:28 10.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШтормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.
"По проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, 10 января ожидается восточный, юго-восточный ветер 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха 0…+2 градуса", - говорится в сообщении.

Трафик на Керченской переправе

С начала работы паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 60 985 пассажиров, 44 797 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1 473 рейса.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
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Двухдневный шторм в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 января и в течение суток 11 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-20 м/c, местами порывы до 25 м/c.
Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.
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