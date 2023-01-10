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Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T10:28
2023-01-10T10:28
2023-01-10T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.Трафик на Керченской переправеС начала работы паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 60 985 пассажиров, 44 797 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1 473 рейса.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Двухдневный шторм в КрымуШтормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 января и в течение суток 11 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-20 м/c, местами порывы до 25 м/c.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила движение паромов через Керченский проливГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуБензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.
"По проливу действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, 10 января ожидается восточный, юго-восточный ветер 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха 0…+2 градуса", - говорится в сообщении.
Трафик на Керченской переправе
С начала работы паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 60 985 пассажиров, 44 797 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1 473 рейса.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Двухдневный шторм в Крыму
Штормовое предупреждение объявлено
в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 января и в течение суток 11 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-20 м/c, местами порывы до 25 м/c.
Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.
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