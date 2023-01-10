https://crimea.ria.ru/20230110/metrovye-volny-i-veter-v-kerchenskom-prolive-obyavleno-shtormovoe-1126316025.html

Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое

Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Метровые волны и ветер: в Керченском проливе объявлено штормовое

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T10:28

2023-01-10T10:28

2023-01-10T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.Трафик на Керченской переправеС начала работы паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 60 985 пассажиров, 44 797 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1 473 рейса.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Двухдневный шторм в КрымуШтормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 января и в течение суток 11 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-20 м/c, местами порывы до 25 м/c.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила движение паромов через Керченский проливГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуБензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топлива

https://crimea.ria.ru/20230109/ochered-na-parom-skolko-mashin-seychas-zhdut-perepravy-v-krym-1126305049.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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