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Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив

Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив

Работа Керченской паромной переправы в пятницу ночью приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает главное управление МЧС... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T23:19

2023-01-06T23:19

2023-01-06T23:21

крым

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керченская паромная переправа

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы в пятницу ночью приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Ранее в пятницу Минтранс России сообщал, что паромная переправа работает штатно, однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидалось усиление ветра до 17 метров в секунду.В МЧС предупреждали, что в Крыму два дня будет дуть сильный западный ветер, в порывах его скорость будет достигать 35 метров в секунду.Всего к 6 января паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 58 981 пассажиров, 43 087 единиц автотранспорта и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 425 рейсов.В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топливаСоветы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230106/na-krym-obrushitsya-uragannyy-veter-1126268977.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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