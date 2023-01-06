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Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив
Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив
Работа Керченской паромной переправы в пятницу ночью приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает главное управление МЧС... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T23:19
2023-01-06T23:21
крым
керчь
керченская паромная переправа
транспорт
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погода в крыму
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы в пятницу ночью приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.Ранее в пятницу Минтранс России сообщал, что паромная переправа работает штатно, однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидалось усиление ветра до 17 метров в секунду.В МЧС предупреждали, что в Крыму два дня будет дуть сильный западный ветер, в порывах его скорость будет достигать 35 метров в секунду.Всего к 6 января паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 58 981 пассажиров, 43 087 единиц автотранспорта и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 425 рейсов.В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: в Минтрансе объяснили перебои с поставками топливаСоветы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230106/na-krym-obrushitsya-uragannyy-veter-1126268977.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, транспорт, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, керченский пролив
Непогода остановила движение паромов через Керченский пролив

МЧС: Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

23:19 06.01.2023 (обновлено: 23:21 06.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаром на Керченской паромной переправе
Паром на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы в пятницу ночью приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Минтранс России сообщал, что паромная переправа работает штатно, однако уже во второй половине дня в Керченском проливе ожидалось усиление ветра до 17 метров в секунду.
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Всего к 6 января паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 58 981 пассажиров, 43 087 единиц автотранспорта и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 425 рейсов.
В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
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