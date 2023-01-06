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На Крым обрушится ураганный ветер
На Крым обрушится ураганный ветер - РИА Новости Крым, 06.01.2023
На Крым обрушится ураганный ветер
В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 35 метров в секунду. Непогода обрушится на полуостров во второй половине дня 6... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T13:57
2023-01-06T13:57
2023-01-06T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 35 метров в секунду. Непогода обрушится на полуостров во второй половине дня 6 января. Об этом предупредили в главном управлении МЧС России по региону.Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью в связи с возможным падением конструкций, деревьев или обрывов линий электропередачи.Крымчан и гостей полуострова просят отказаться от прогулок в море, лесах и горах, не выходить на набережные, не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и проводами. Автовладельцам рекомендуют ограничить передвижения, соблюдать правила и не превышать разрешенную скорость. Ранее об усилении ветра в Керченском проливе во второй половине дня пятницы предупредили в Минтрансе России. Кроме того, непогода остановила работу катеров в Севастополе на маршруте "Артиллерийская бухта – Радиогорка".Читайте также на РИА Новости Крым:В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 январяСильные дожди с ветром обрушатся на Крым Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html
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На Крым обрушится ураганный ветер
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра до 35 метров в секунду
13:57 06.01.2023 (обновлено: 14:01 06.01.2023)