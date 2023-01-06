https://crimea.ria.ru/20230106/na-krym-obrushitsya-uragannyy-veter-1126268977.html

На Крым обрушится ураганный ветер

На Крым обрушится ураганный ветер - РИА Новости Крым, 06.01.2023

На Крым обрушится ураганный ветер

В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 35 метров в секунду. Непогода обрушится на полуостров во второй половине дня 6... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T13:57

2023-01-06T13:57

2023-01-06T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 35 метров в секунду. Непогода обрушится на полуостров во второй половине дня 6 января. Об этом предупредили в главном управлении МЧС России по региону.Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью в связи с возможным падением конструкций, деревьев или обрывов линий электропередачи.Крымчан и гостей полуострова просят отказаться от прогулок в море, лесах и горах, не выходить на набережные, не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и проводами. Автовладельцам рекомендуют ограничить передвижения, соблюдать правила и не превышать разрешенную скорость. Ранее об усилении ветра в Керченском проливе во второй половине дня пятницы предупредили в Минтрансе России. Кроме того, непогода остановила работу катеров в Севастополе на маршруте "Артиллерийская бухта – Радиогорка".Читайте также на РИА Новости Крым:В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 январяСильные дожди с ветром обрушатся на Крым Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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