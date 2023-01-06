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В Севастополе приостановили движение катеров из-за непогоды - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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В Севастополе приостановили движение катеров из-за непогоды
В Севастополе приостановили движение катеров из-за непогоды - РИА Новости Крым, 06.01.2023
В Севастополе приостановили движение катеров из-за непогоды
Движение катеров по маршруту "Артиллерийская бухта – Радиогорка" в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом в пятницу сообщили в дирекции по развитию... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T13:21
2023-01-06T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Движение катеров по маршруту "Артиллерийская бухта – Радиогорка" в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом в пятницу сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.В то же время уточняется, что катера от Графской пристани до Северной будут продолжать ходить по расписанию.Ранее главное управление МЧС России по Крыму предупреждало, что в пятницу, 6 января, Севастополь накроют дождь и штормовой ветер с порывами да 20 метров в секунду.Синоптики прогнозировали ухудшение погоды и в Крыму. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный силой 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь накроют дождь и штормовой ветер - предупреждение МЧССильные дожди с ветром обрушатся на Крым Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230106/v-ozhidanii-shtorma-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-6-yanvarya-1126267373.html
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севастополь, новости крыма, крым, транспорт, общество, погода в крыму, крымская погода
В Севастополе приостановили движение катеров из-за непогоды

Непогода приостановила движение катеров в бухте Севастополя

13:21 06.01.2023 (обновлено: 13:22 06.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНепогода приостановила движение катеров в бухте Севастополя
Непогода приостановила движение катеров в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Движение катеров по маршруту "Артиллерийская бухта – Радиогорка" в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом в пятницу сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Из-за неблагоприятных погодных условий движение морского пассажирского транспорта по маршруту "Артиллерийская бухта – Радиогорка" с 13:00 приостанавливается", — сообщается в Telegram-канале ведомства.
В то же время уточняется, что катера от Графской пристани до Северной будут продолжать ходить по расписанию.
В Керченском проливе во второй половине дня в пятницу ожидается усиление ветра - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
11:38
В ожидании шторма: как работает Керченская переправа 6 января
Ранее главное управление МЧС России по Крыму предупреждало, что в пятницу, 6 января, Севастополь накроют дождь и штормовой ветер с порывами да 20 метров в секунду.
Синоптики прогнозировали ухудшение погоды и в Крыму. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный силой 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 м/с.
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