https://crimea.ria.ru/20230106/v-sevastopole-priostanovili-dvizhenie-katerov-iz-za-nepogody-1126268497.html

В Севастополе приостановили движение катеров из-за непогоды

В Севастополе приостановили движение катеров из-за непогоды - РИА Новости Крым, 06.01.2023

В Севастополе приостановили движение катеров из-за непогоды

Движение катеров по маршруту "Артиллерийская бухта – Радиогорка" в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом в пятницу сообщили в дирекции по развитию... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T13:21

2023-01-06T13:21

2023-01-06T13:22

севастополь

новости крыма

крым

транспорт

общество

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111336/83/1113368380_0:260:3078:1991_1920x0_80_0_0_f3f698c47fcebfc4cfd4d7a035638c18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Движение катеров по маршруту "Артиллерийская бухта – Радиогорка" в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом в пятницу сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.В то же время уточняется, что катера от Графской пристани до Северной будут продолжать ходить по расписанию.Ранее главное управление МЧС России по Крыму предупреждало, что в пятницу, 6 января, Севастополь накроют дождь и штормовой ветер с порывами да 20 метров в секунду.Синоптики прогнозировали ухудшение погоды и в Крыму. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный силой 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь накроют дождь и штормовой ветер - предупреждение МЧССильные дожди с ветром обрушатся на Крым Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230106/v-ozhidanii-shtorma-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-6-yanvarya-1126267373.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, крым, транспорт, общество, погода в крыму, крымская погода