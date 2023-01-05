https://crimea.ria.ru/20230105/sevastopol-nakroyut-dozhd-i-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1126259614.html

Севастополь накроют дождь и штормовой ветер - предупреждение МЧС

Севастополь накроют дождь и штормовой ветер - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Севастополь накроют дождь и штормовой ветер - предупреждение МЧС

В Севастополе в пятницу, 6 января, ожидается ухудшение погодных условий, сильный дождь и штормовой ветер с порывами да 20 метров в секунду. Об этом... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T18:18

2023-01-05T18:18

2023-01-05T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 6 января, ожидается ухудшение погодных условий, сильный дождь и штормовой ветер с порывами да 20 метров в секунду. Об этом предупреждает главное управление МЧС России по региону.В этой связи спасатели напоминают правила безопасности: "Следует воздержаться от посещения улицы и, по возможности, от пользования личным и общественным транспортом – особенно от длительных поездок. Существует вероятность затруднения работы всех видов транспорта. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на обрывах, причалах и пирсах. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей", - предупреждают специалисты.Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Крыму в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный силой 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе готовятся к усилению ветраСильные дожди с ветром обрушатся на Крым Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20221229/v-yanvare-nad-zemley-pronesutsya-magnitnye-buri---uchenye-nazvali-daty-1126184096.html

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