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На Керченской переправе готовятся к усилению ветра
На Керченской переправе готовятся к усилению ветра - РИА Новости Крым, 05.01.2023
На Керченской переправе готовятся к усилению ветра
На Керченской паромной переправе во второй половине дня будет действовать штормовое предупреждение, прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает Минтранс... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T11:19
2023-01-05T11:19
2023-01-05T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе во второй половине дня будет действовать штормовое предупреждение, прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает Минтранс России.Согласно прогнозу Росгидромета, 5 января вечером в акватории Керченского пролива ожидается небольшой дождь, временами дымка, видимость хорошая, высота волн 20-70 см.С начала работы Керченской паромной переправы в октябре 2022 года паромы перевезли уже 58 432 пассажира, 42 651 автомашину и 4 934 железнодорожных вагона. В общей сложности выполнено 1415 рейсов. В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные дожди с ветром обрушатся на КрымКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиНа новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, черное море, транспорт, кубань, керчь
На Керченской переправе готовятся к усилению ветра
В районе Керченского пролива во второй половине дня усилится ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе во второй половине дня будет действовать штормовое предупреждение, прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает Минтранс России.
"В первой половине дня действующих штормовых предупреждений нет, во второй половине дня вступит в силу штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/сек", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Росгидромета, 5 января вечером в акватории Керченского пролива ожидается небольшой дождь, временами дымка, видимость хорошая, высота волн 20-70 см.
С начала работы Керченской паромной переправы в октябре 2022 года паромы перевезли уже 58 432 пассажира, 42 651 автомашину и 4 934 железнодорожных вагона. В общей сложности выполнено 1415 рейсов.
В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
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