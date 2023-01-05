https://crimea.ria.ru/20230105/na-kerchenskoy-pereprave-gotovyatsya-k-usileniyu-vetra-1126257262.html

На Керченской переправе готовятся к усилению ветра

На Керченской переправе готовятся к усилению ветра - РИА Новости Крым, 05.01.2023

На Керченской переправе готовятся к усилению ветра

На Керченской паромной переправе во второй половине дня будет действовать штормовое предупреждение, прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает Минтранс... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T11:19

2023-01-05T11:19

2023-01-05T11:19

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крым

керченская паромная переправа

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кубань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе во второй половине дня будет действовать штормовое предупреждение, прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщает Минтранс России.Согласно прогнозу Росгидромета, 5 января вечером в акватории Керченского пролива ожидается небольшой дождь, временами дымка, видимость хорошая, высота волн 20-70 см.С начала работы Керченской паромной переправы в октябре 2022 года паромы перевезли уже 58 432 пассажира, 42 651 автомашину и 4 934 железнодорожных вагона. В общей сложности выполнено 1415 рейсов. В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные дожди с ветром обрушатся на КрымКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиНа новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров

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керченский пролив

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кубань

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, черное море, транспорт, кубань, керчь