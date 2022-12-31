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Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники
Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники
Крымский мост в новогодние праздники продолжит работу в штатном режиме, из-за повышенного трафика вероятны очереди, поэтому водителей следует заранее готовиться РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T09:43
2022-12-31T09:43
2022-12-31T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост в новогодние праздники продолжит работу в штатном режиме, из-за повышенного трафика вероятны очереди, поэтому водителей следует заранее готовиться к досмотру, рекомендует республиканский минтранс.Досмотр на мостуОтмечается, что с обеих сторон Крымского моста работают автозаправочные станции, для стоящих в очереди людей установят дополнительные туалеты. В случае возникновения вопросов водителям советуют обращаться на круглосуточную бесплатную горячую линию минкурортов Крыма.Объезд в КерчиИз-за большого числа машин, которые едут на Крымский мост со стороны полуострова, в Керчи перенаправляют поток автотранспорта, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."В связи со скоплением машин у постов досмотра при въезде на Крымский мост, тем гражданам, которым необходимо подъехать к станции Южная, нужно выбрать альтернативный маршрут: поворот на шоссе Героев Сталинграда мимо городка строителей", – предупредил керченский мэр.Ранее Минтранс России сообщил об установлении дополнительных досмотровых пунктов на подъездах к Крымскому мосту. Это сделано для увеличения пропускной способности, в связи с большими очередями, которые возникли возле транспортного перехода из-за высокого предпраздничного трафика.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на Крымский мост 1200 машинРост трафика: жителей Кубани предупредили о пробках к Крымскому мостуКрым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, крымский мост, керчь, новый год 2023, общество, транспорт
Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники
В минтрансе рассказали о работе Крымского моста в Новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост в новогодние праздники продолжит работу в штатном режиме, из-за повышенного трафика вероятны очереди, поэтому водителей следует заранее готовиться к досмотру, рекомендует республиканский минтранс.
Досмотр на мосту
"Водители транспортных средств заранее должны подготовить все необходимые документы, ознакомиться с перечнем запрещенных к провозу вещей и веществ. Легковые автомобили с тяжелым крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер. Пассажиры с легким багажом проходят через рамку металлодетектора", – говорится в сообщении профильного ведомства.
Отмечается, что с обеих сторон Крымского моста работают автозаправочные станции, для стоящих в очереди людей установят дополнительные туалеты. В случае возникновения вопросов водителям советуют обращаться на круглосуточную бесплатную горячую линию минкурортов Крыма.
Объезд в Керчи
Из-за большого числа машин, которые едут на Крымский мост со стороны полуострова, в Керчи перенаправляют поток автотранспорта, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"В связи со скоплением машин у постов досмотра при въезде на Крымский мост, тем гражданам, которым необходимо подъехать к станции Южная, нужно выбрать альтернативный маршрут: поворот на шоссе Героев Сталинграда мимо городка строителей", – предупредил керченский мэр.
Ранее Минтранс России сообщил об установлении дополнительных досмотровых пунктов
на подъездах к Крымскому мосту. Это сделано для увеличения пропускной способности, в связи с большими очередями, которые возникли возле транспортного перехода из-за высокого предпраздничного трафика.
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