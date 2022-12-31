https://crimea.ria.ru/20221231/kak-budet-rabotat-krymskiy-most-v-novogodnie-prazdniki-1126221976.html

Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники

Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники

Крымский мост в новогодние праздники продолжит работу в штатном режиме, из-за повышенного трафика вероятны очереди, поэтому водителей следует заранее готовиться РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T09:43

2022-12-31T09:43

2022-12-31T09:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост в новогодние праздники продолжит работу в штатном режиме, из-за повышенного трафика вероятны очереди, поэтому водителей следует заранее готовиться к досмотру, рекомендует республиканский минтранс.Досмотр на мостуОтмечается, что с обеих сторон Крымского моста работают автозаправочные станции, для стоящих в очереди людей установят дополнительные туалеты. В случае возникновения вопросов водителям советуют обращаться на круглосуточную бесплатную горячую линию минкурортов Крыма.Объезд в КерчиИз-за большого числа машин, которые едут на Крымский мост со стороны полуострова, в Керчи перенаправляют поток автотранспорта, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."В связи со скоплением машин у постов досмотра при въезде на Крымский мост, тем гражданам, которым необходимо подъехать к станции Южная, нужно выбрать альтернативный маршрут: поворот на шоссе Героев Сталинграда мимо городка строителей", – предупредил керченский мэр.Ранее Минтранс России сообщил об установлении дополнительных досмотровых пунктов на подъездах к Крымскому мосту. Это сделано для увеличения пропускной способности, в связи с большими очередями, которые возникли возле транспортного перехода из-за высокого предпраздничного трафика.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на Крымский мост 1200 машинРост трафика: жителей Кубани предупредили о пробках к Крымскому мостуКрым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крымский мост, керчь, новый год 2023, общество, транспорт