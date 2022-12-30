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Рост трафика: жителей Кубани предупредили о пробках к Крымскому мосту
Рост трафика: жителей Кубани предупредили о пробках к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Рост трафика: жителей Кубани предупредили о пробках к Крымскому мосту
Автомобилистов предупредили о возможных пробках к Крымскому мосту во время новогодних праздников. РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T09:38
2022-12-30T09:38
2022-12-30T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Автомобилистов предупредили о возможных пробках к Крымскому мосту во время новогодних праздников.Власти Крыма накануне сообщили, что досмотры автомобилей при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края ускорят из-за ожидаемого увеличения трафика. Водителям рекомендуют заранее готовить все необходимые документы для досмотра, а также упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить и загрузить — это значительно ускорит прохождение контроля.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мостуКрым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страныКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
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Рост трафика: жителей Кубани предупредили о пробках к Крымскому мосту
Оперштаб Кубани: из-за роста трафика возможны пробки к Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Автомобилистов предупредили о возможных пробках к Крымскому мосту во время новогодних праздников.
"Из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели водителей при планировании поездок во время новогодних праздников просят учитывать возможные пробки на подъезде к Крымскому мосту. Рекомендуем заложить время на прохождение обязательного досмотра", — сообщили в оперштабе Кубани.
Власти Крыма накануне сообщили, что досмотры автомобилей при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края ускорят из-за ожидаемого увеличения трафика. Водителям рекомендуют заранее готовить все необходимые документы для досмотра, а также упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить и загрузить — это значительно ускорит прохождение контроля.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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