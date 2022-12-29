https://crimea.ria.ru/20221229/v-mintranse-obyasnili-ocheredi-na-podezde-k-krymskomu-mostu-1126198785.html

В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мосту

В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 29.12.2022

В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мосту

Повышенный автомобильный трафик на Крымском мосту не является постоянным, а образуется "волнами", так как люди перед новогодними праздниками часто ездят между... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T17:55

2022-12-29T17:55

2022-12-29T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Повышенный автомобильный трафик на Крымском мосту не является постоянным, а образуется "волнами", так как люди перед новогодними праздниками часто ездят между регионами - кто по работе, кто на отдых. Об этом РИА Новости Крым заявил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о скоплении транспорта на подъезде к мосту. По его словам, весь следующий через транспортный переход поток проходит досмотр. При этом для рейсовых автобусов выделена своя полоса, а вот легковому транспорту, если наблюдается наплыв, приходится ждать дольше. На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страныКак работает Керченская переправа 29 декабря: погода, паромы и трафикКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

крым, минтранс крыма, транспорт, новости, общество