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В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мосту
В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 29.12.2022
В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мосту
Повышенный автомобильный трафик на Крымском мосту не является постоянным, а образуется "волнами", так как люди перед новогодними праздниками часто ездят между... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T17:55
2022-12-29T17:55
2022-12-29T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Повышенный автомобильный трафик на Крымском мосту не является постоянным, а образуется "волнами", так как люди перед новогодними праздниками часто ездят между регионами - кто по работе, кто на отдых. Об этом РИА Новости Крым заявил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о скоплении транспорта на подъезде к мосту. По его словам, весь следующий через транспортный переход поток проходит досмотр. При этом для рейсовых автобусов выделена своя полоса, а вот легковому транспорту, если наблюдается наплыв, приходится ждать дольше. На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страныКак работает Керченская переправа 29 декабря: погода, паромы и трафикКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
крым, минтранс крыма, транспорт, новости, общество
В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мосту
В Минтрансе объяснили очереди машин перед Крымским мостом
17:55 29.12.2022 (обновлено: 17:57 29.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Повышенный автомобильный трафик на Крымском мосту не является постоянным, а образуется "волнами", так как люди перед новогодними праздниками часто ездят между регионами - кто по работе, кто на отдых. Об этом РИА Новости Крым заявил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о скоплении транспорта на подъезде к мосту.
"Люди перед новогодними праздниками выезжают и приезжают. Маршрутов к мосту множество, а мост один, поэтому закономерно, что в определенные периоды времени могут возникать небольшие заторы. Но Крымский мост, паромная переправа и альтернативный маршрут (через территории новых субъектов РФ — ред.) работают в штатном режиме", — заверил Лукашенко.
По его словам, весь следующий через транспортный переход поток проходит досмотр. При этом для рейсовых автобусов выделена своя полоса, а вот легковому транспорту, если наблюдается наплыв, приходится ждать дольше.
"Так как Крым большой, каждый планирует выезд заблаговременно, в зависимости от расстояния, но прибывает на Крымский мост вместе с остальными, и потом машины скапливаются в одной точке, — пояснил замминистра. - Но стараемся никого не задерживать. Никаких ограничений не вводилось, все работает в штатном режиме".
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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