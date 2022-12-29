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Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту рассчитывают запустить к марту следующего года. Об этом сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T09:35
2022-12-29T09:37
крым
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новости
совет министров рк
юрий гоцанюк
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту рассчитывают запустить к марту следующего года. Об этом сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.Керченская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме, железнодорожное сообщение и сухопутный коридор через освобожденные территории тоже."Водители грузовых автомобилей уже привыкли к новому маршруту, и за сутки по нему из Крыма выезжает от 300 до 700 грузовых машин. Движение в колонне позволяет быстрее проходить блокпосты и более эффективно обеспечивать безопасность. Благодаря эффективной работе Минтранса и силовых структур, сокращается очередь грузовых автомобилей", - добавил он.Он также проинформировал, что на период с 30 декабря по 8 января уже выкуплено 50 тысяч железнодорожных билетов в Крым. Ожидается, что количество путешествующих этим видом транспорта превысит показатели прошлого года на четверть. Всего с декабря по март в Крым будет курсировать девять поездов: три из Москвы, два из Санкт-Петербурга и четыре из регионов (из Перми, Омска, Адлера, Кисловодска).На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мостВ СБУ пригрозили атаковать Крымский мостКак идет ремонт левой полосы Крымского моста
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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крым, гранд сервис экспресс, новости, совет министров рк, юрий гоцанюк, транспорт
Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту

Премьер Гоцанюк: движение грузовиков по Крымскому мосту планируют запустить к марту

09:35 29.12.2022 (обновлено: 09:37 29.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту рассчитывают запустить к марту следующего года. Об этом сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.
"Движение большегрузов будет восстановлено после реализации комплекса мер по обеспечению максимальной безопасности. В рамках указа президента проводится 100-процентный досмотр всех транспортных средств. Специализированными организациями в круглосуточном режиме ведется мониторинг передвижения транспорта. Ориентировочно, грузовое движение по мосту будет восстановлено к марту", - написал он в своем Telegram-канале.
Керченская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме, железнодорожное сообщение и сухопутный коридор через освобожденные территории тоже.
"Водители грузовых автомобилей уже привыкли к новому маршруту, и за сутки по нему из Крыма выезжает от 300 до 700 грузовых машин. Движение в колонне позволяет быстрее проходить блокпосты и более эффективно обеспечивать безопасность. Благодаря эффективной работе Минтранса и силовых структур, сокращается очередь грузовых автомобилей", - добавил он.
Он также проинформировал, что на период с 30 декабря по 8 января уже выкуплено 50 тысяч железнодорожных билетов в Крым. Ожидается, что количество путешествующих этим видом транспорта превысит показатели прошлого года на четверть. Всего с декабря по март в Крым будет курсировать девять поездов: три из Москвы, два из Санкт-Петербурга и четыре из регионов (из Перми, Омска, Адлера, Кисловодска).
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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