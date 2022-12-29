https://crimea.ria.ru/20221229/kogda-otkroyut-dvizhenie-dlya-gruzovykh-avto-po-krymskomu-mostu-1126182734.html

Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту

Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту рассчитывают запустить к марту следующего года. Об этом сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T09:35

2022-12-29T09:35

2022-12-29T09:37

крым

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совет министров рк

юрий гоцанюк

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту рассчитывают запустить к марту следующего года. Об этом сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.Керченская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме, железнодорожное сообщение и сухопутный коридор через освобожденные территории тоже."Водители грузовых автомобилей уже привыкли к новому маршруту, и за сутки по нему из Крыма выезжает от 300 до 700 грузовых машин. Движение в колонне позволяет быстрее проходить блокпосты и более эффективно обеспечивать безопасность. Благодаря эффективной работе Минтранса и силовых структур, сокращается очередь грузовых автомобилей", - добавил он.Он также проинформировал, что на период с 30 декабря по 8 января уже выкуплено 50 тысяч железнодорожных билетов в Крым. Ожидается, что количество путешествующих этим видом транспорта превысит показатели прошлого года на четверть. Всего с декабря по март в Крым будет курсировать девять поездов: три из Москвы, два из Санкт-Петербурга и четыре из регионов (из Перми, Омска, Адлера, Кисловодска).На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мостВ СБУ пригрозили атаковать Крымский мостКак идет ремонт левой полосы Крымского моста

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гранд сервис экспресс, новости, совет министров рк, юрий гоцанюк, транспорт