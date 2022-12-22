https://crimea.ria.ru/20221222/v-sbu-prigrozili-atakovat-krymskiy-most-1126069914.html

В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост

В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 22.12.2022

В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост

Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T09:25

2022-12-22T09:25

2022-12-22T09:27

новости

крым

крымский мост

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василий малюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту.При этом глава ведомства отказался ответить на вопрос о подрыве Крымского моста и рассказать какие-то детали об октябрьском теракте, сославшись на то, что "со временем все станет известно".На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После теракта на Крымском мосту Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Тем временем строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о безопасности прифронтового КрымаХуснуллин оценил надежность Крымского мостаДело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО

https://crimea.ria.ru/20221220/putin-poruchil-usilit-bezopasnost-na-fone-novykh-riskov-1126002751.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, крымский мост, сбу (служба безопасности украины), безопасность республики крым и севастополя, василий малюк