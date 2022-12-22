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В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост
В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост
Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T09:25
2022-12-22T09:27
новости
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крымский мост
сбу (служба безопасности украины)
безопасность республики крым и севастополя
василий малюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту.При этом глава ведомства отказался ответить на вопрос о подрыве Крымского моста и рассказать какие-то детали об октябрьском теракте, сославшись на то, что "со временем все станет известно".На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После теракта на Крымском мосту Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Тем временем строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о безопасности прифронтового КрымаХуснуллин оценил надежность Крымского мостаДело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО
https://crimea.ria.ru/20221220/putin-poruchil-usilit-bezopasnost-na-fone-novykh-riskov-1126002751.html
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новости, крым, крымский мост, сбу (служба безопасности украины), безопасность республики крым и севастополя, василий малюк
В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост

Врио главы СБУ Малюк пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту

09:25 22.12.2022 (обновлено: 09:27 22.12.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту.
"Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", - заявил Малюк в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России заведено уголовное дело о "возбуждении ненависти либо вражды".
При этом глава ведомства отказался ответить на вопрос о подрыве Крымского моста и рассказать какие-то детали об октябрьском теракте, сославшись на то, что "со временем все станет известно".
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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После теракта на Крымском мосту Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Тем временем строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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НовостиКрымКрымский мостСБУ (Служба безопасности Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяВасилий Малюк
 
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