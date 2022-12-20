https://crimea.ria.ru/20221220/aksenov-rasskazal-o-rabote-fsb-v-krymu-1126005055.html

Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма

Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил силовиков с Днем работников органов безопасности и подчеркнул, что на страже полуострова и всей страны стоят настоящие... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T09:56

2022-12-20T09:56

2022-12-20T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил силовиков с Днем работников органов безопасности и подчеркнул, что на страже полуострова и всей страны стоят настоящие профессионалы.Он пожелал силовикам здоровья, крепкого тыла и новых успехов в служении Отечеству.Сотрудников органов безопасности ранее поздравил президент России Владимир Путин. В видеообращении он подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. В связи с этим глава государства призвал усилить работу силовиков по всем ключевым направлениям, используя для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы РоссииПревентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооруженияВоенный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма

https://crimea.ria.ru/20221220/chtoby-kazhdyy-stvol-vystrelil-veteran-kgb-o-proshlom-i-nastoyaschem-1126004008.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество