Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма
Губернатор Аксенов рассказал об обеспечении безопасности Крыма
09:56 20.12.2022 (обновлено: 10:26 20.12.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов на радио Спутник в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил силовиков с Днем работников органов безопасности и подчеркнул, что на страже полуострова и всей страны стоят настоящие профессионалы.
"Для Крыма как прифронтового и приграничного региона вопросы безопасности имеют особое значение. Сотрудниками Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю регулярно пресекаются попытки совершения терактов и диверсий, задерживаются агенты и пособники украинских спецслужб, члены экстремистских организаций. Крымчане знают, что на страже безопасности нашей страны и нашего региона стоят настоящие профессионалы, люди долга и чести", - цитирует Аксенова его пресс-служба.
Он пожелал силовикам здоровья, крепкого тыла и новых успехов в служении Отечеству.
Сотрудников органов безопасности ранее поздравил президент России Владимир Путин. В видеообращении он подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. В связи с этим глава государства призвал усилить работу силовиков по всем ключевым направлениям, используя для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал.
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