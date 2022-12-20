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Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма
Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил силовиков с Днем работников органов безопасности и подчеркнул, что на страже полуострова и всей страны стоят настоящие... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил силовиков с Днем работников органов безопасности и подчеркнул, что на страже полуострова и всей страны стоят настоящие профессионалы.Он пожелал силовикам здоровья, крепкого тыла и новых успехов в служении Отечеству.Сотрудников органов безопасности ранее поздравил президент России Владимир Путин. В видеообращении он подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. В связи с этим глава государства призвал усилить работу силовиков по всем ключевым направлениям, используя для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы РоссииПревентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооруженияВоенный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
https://crimea.ria.ru/20221220/chtoby-kazhdyy-stvol-vystrelil-veteran-kgb-o-proshlom-i-nastoyaschem-1126004008.html
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сергей аксенов, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма

Губернатор Аксенов рассказал об обеспечении безопасности Крыма

09:56 20.12.2022 (обновлено: 10:26 20.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов на радио Спутник в Крыму
Сергей Аксёнов на радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил силовиков с Днем работников органов безопасности и подчеркнул, что на страже полуострова и всей страны стоят настоящие профессионалы.
"Для Крыма как прифронтового и приграничного региона вопросы безопасности имеют особое значение. Сотрудниками Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю регулярно пресекаются попытки совершения терактов и диверсий, задерживаются агенты и пособники украинских спецслужб, члены экстремистских организаций. Крымчане знают, что на страже безопасности нашей страны и нашего региона стоят настоящие профессионалы, люди долга и чести", - цитирует Аксенова его пресс-служба.
Он пожелал силовикам здоровья, крепкого тыла и новых успехов в служении Отечеству.
Геннадий Халаимов в редакции РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
09:24
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Сотрудников органов безопасности ранее поздравил президент России Владимир Путин. В видеообращении он подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. В связи с этим глава государства призвал усилить работу силовиков по всем ключевым направлениям, используя для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал.
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