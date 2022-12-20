https://crimea.ria.ru/20221220/putin-prizval-presekat-provokatsii-i-usilit-okhranu-granitsy-rossii-1126003532.html

Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы России

Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы России - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы России

Президент России Владимир Путин назвал национализм и провокации, направленные на разжигание межнациональных конфликтов, прямой угрозой внутреннему единству... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T09:11

2022-12-20T09:11

2022-12-20T09:23

владимир путин (политик)

россия

политика

пограничная служба фсб

безопасность республики крым и севастополя

общество

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал национализм и провокации, направленные на разжигание межнациональных конфликтов, прямой угрозой внутреннему единству России.В видеообращении по случаю Дня работника органов госбезопасности президент призвал сосредоточить внимание на борьбе с экстремизмом.Глава государства считает необходимым усилить работу Пограничной службы ФСБ, поскольку государственная граница является "ключевым рубежом обеспечения безопасности страны"."И она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить – пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения", - отметил президент.20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисковЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыЗапад сознательно идет на умножение хаоса – Путин

https://crimea.ria.ru/20221130/nato-gotovitsya-k-nastupleniyu-u-granits-rossii-i-belarusi-1125624131.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, пограничная служба фсб, безопасность республики крым и севастополя, общество, безопасность