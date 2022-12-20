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Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы России - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы России
Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы России - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы России
Президент России Владимир Путин назвал национализм и провокации, направленные на разжигание межнациональных конфликтов, прямой угрозой внутреннему единству... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T09:11
2022-12-20T09:23
владимир путин (политик)
россия
политика
пограничная служба фсб
безопасность республики крым и севастополя
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал национализм и провокации, направленные на разжигание межнациональных конфликтов, прямой угрозой внутреннему единству России.В видеообращении по случаю Дня работника органов госбезопасности президент призвал сосредоточить внимание на борьбе с экстремизмом.Глава государства считает необходимым усилить работу Пограничной службы ФСБ, поскольку государственная граница является "ключевым рубежом обеспечения безопасности страны"."И она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить – пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения", - отметил президент.20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисковЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыЗапад сознательно идет на умножение хаоса – Путин
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владимир путин (политик), россия, политика, пограничная служба фсб, безопасность республики крым и севастополя, общество, безопасность
Путин призвал пресекать провокации и усилить охрану границы России

Путин призвал жестко пресекать провокации и усилить охрану границы России

09:11 20.12.2022 (обновлено: 09:23 20.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПогранслужба
Погранслужба - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал национализм и провокации, направленные на разжигание межнациональных конфликтов, прямой угрозой внутреннему единству России.
В видеообращении по случаю Дня работника органов госбезопасности президент призвал сосредоточить внимание на борьбе с экстремизмом.
"Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб", - отметил он.
Глава государства считает необходимым усилить работу Пограничной службы ФСБ, поскольку государственная граница является "ключевым рубежом обеспечения безопасности страны".
"И она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить – пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения", - отметил президент.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
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20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.
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Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаПограничная служба ФСББезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоБезопасность
 
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