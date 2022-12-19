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Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены

Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены

В Белгородской области в результате украинских обстрелов за сутки один человек погиб и еще 12 ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T09:44

2022-12-19T09:44

2022-12-19T10:02

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

сво

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате украинских обстрелов за сутки один человек погиб и еще 12 ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне ВСУ дважды атаковали различные районы области: первый удар пришелся по Белгороду и Белгородскому району, второй — по Красной Яруге. Есть повреждения жилых домов, промышленных построек и автомобилей. На местах происшествий продолжают работать сотрудники экстренных служб, представители местных администраций проводят подомовой обход граждан.Обстрел Белгорода и районаВ воскресенье днем украинские войска обстреляли Белгород и Белгородский район, в результате чего один человек погиб и 10 получили ранения различной степени тяжести. По состоянию на утро понедельника семь уже отпущены домой на амбулаторное лечение. И им, и тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая медпомощь, подчеркнул Гладков.Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода >>"При обстреле пострадало 75 жилых и промышленных построек, квартир, а также около 40 автомобилей. Уже начали закрывать периметр. Вчера пленкой, а сегодня — замеры, изготовление и восстановление теплового контура, потому что понимаем, что сделать это нужно максимально быстро", — написал он в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в понедельник специалисты продолжат фиксировать повреждения и делать экспертизы, после чего начнутся восстановительные работы.Обстрел Красной ЯругиВ ночь на понедельник под обстрел попал Краснояружский район – ранения получили два человека. Повреждены восемь жилых и нежилых помещений, а также два автомобиля.Граничащая с Украиной Белгородская область после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской областиВзрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихПять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия, новости