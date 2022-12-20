https://crimea.ria.ru/20221220/putin-poruchil-usilit-bezopasnost-na-fone-novykh-riskov-1126002751.html

Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков

Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков

Президент России Владимир Путин заявил, что органы безопасности РФ должны усилить работу на фоне новых рисков. РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T07:27

2022-12-20T07:27

2022-12-20T09:22

владимир путин (политик)

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луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что органы безопасности РФ должны усилить работу на фоне новых рисков.В видеообращении по случаю Дня работника органов госбезопасности президент подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. Он также отметил крайне сложную обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Ваш долг - сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Со своей стороны будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами", - заверил Путин. Особо глава государства отметил необходимость жесткого пресечения действий зарубежных спецслужб, борьбы с экстремизмом и преступлениями в экономической сфере.20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.Читайте также на РИА Новости Крым: Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главноеПутин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше"Мы уже прошли этот путь с Крымом": Путин о будущем новых регионов России

россия

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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2022

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