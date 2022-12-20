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Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков
Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков
Президент России Владимир Путин заявил, что органы безопасности РФ должны усилить работу на фоне новых рисков. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T07:27
2022-12-20T09:22
владимир путин (политик)
политика
россия
в мире
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что органы безопасности РФ должны усилить работу на фоне новых рисков.В видеообращении по случаю Дня работника органов госбезопасности президент подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. Он также отметил крайне сложную обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Ваш долг - сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Со своей стороны будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами", - заверил Путин. Особо глава государства отметил необходимость жесткого пресечения действий зарубежных спецслужб, борьбы с экстремизмом и преступлениями в экономической сфере.20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.Читайте также на РИА Новости Крым: Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главноеПутин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше"Мы уже прошли этот путь с Крымом": Путин о будущем новых регионов России
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владимир путин (политик), политика, россия, в мире, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Путин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков

Путин: новые угрозы и риски предъявляют повышенные требования к органам безопасности

07:27 20.12.2022 (обновлено: 09:22 20.12.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что органы безопасности РФ должны усилить работу на фоне новых рисков.
В видеообращении по случаю Дня работника органов госбезопасности президент подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России.
"А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал", - сказал российский лидер.
Он также отметил крайне сложную обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Ваш долг - сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Со своей стороны будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами", - заверил Путин.
Особо глава государства отметил необходимость жесткого пресечения действий зарубежных спецслужб, борьбы с экстремизмом и преступлениями в экономической сфере.
20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.
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Владимир Путин (политик)ПолитикаРоссияВ миреНовые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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