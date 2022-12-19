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Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главное

Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главное - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главное

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве по ряду направлений. Об этом лидеры двух государств заявили РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T21:45

2022-12-19T21:45

2022-12-19T21:51

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве по ряду направлений. Об этом лидеры двух государств заявили на пресс-конференции по итогам переговоров, которые состоялись в понедельник.Оборонный кейсЛидеры двух стран обсудили создание единого оборонного пространства. В том числе они договорились продолжать практику совместных военных учений, а также заниматься созданием новой военной техники. Кроме того, Путин заявил о подготовке белорусских летчиков для самолетов, оборудованных ядерной боевой частью.Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска. При этом подчеркнул, что у России нет заинтересованности поглощать Белоруссию. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что лишить Белоруссию независимости и суверенитета хотел коллективный Запад, тогда как Россия, напротив, протягивает руку помощи.Энергетика и газКроме того, президенты договорились о доработке программы создания единого рынка газа и согласовали ценовые параметры в энергетике. При этом белорусский лидер заявил, что цена на российский газ на следующий год для Белоруссии фиксированная и выгодная. По словам Путина, достигнутыми договоренностями удовлетворены обе стороны:Экономика и машиностроениеЧто касается экономических вызовов, президент Белоруссии заявил, что "с острожным оптимизмом" можно говорить о том, что Минск и Москва с ними справляются.По словам Путина, Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан обоих государств.Также Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии. На эти цели РФ дополнительно выделила 105 миллиардов рублей. Это один из взаимовыгодных проектов, которые нужны обеим сторонам для того, чтобы заполнить рынок после ухода части иностранных компаний, уточнил он.Космические планыТакже в рамках пресс-конференции президент России подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году. По его словам, Россия и Белоруссия сотрудничают в том числе в освоении космоса.В целом, по оценке двух лидеров, российско-белорусские переговоры прошли результативно и своевременно.Читайте также на РИА Новости Крым:"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризисНАТО готовится к наступлению у границ России и БеларусиЛукашенко предсказал полное уничтожение Украины

россия

белоруссия

космос

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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости, экономика, министерство обороны рф, роскосмос, космос