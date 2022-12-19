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Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главное
Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главное - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главное
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве по ряду направлений. Об этом лидеры двух государств заявили РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T21:45
2022-12-19T21:45
2022-12-19T21:51
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве по ряду направлений. Об этом лидеры двух государств заявили на пресс-конференции по итогам переговоров, которые состоялись в понедельник.Оборонный кейсЛидеры двух стран обсудили создание единого оборонного пространства. В том числе они договорились продолжать практику совместных военных учений, а также заниматься созданием новой военной техники. Кроме того, Путин заявил о подготовке белорусских летчиков для самолетов, оборудованных ядерной боевой частью.Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска. При этом подчеркнул, что у России нет заинтересованности поглощать Белоруссию. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что лишить Белоруссию независимости и суверенитета хотел коллективный Запад, тогда как Россия, напротив, протягивает руку помощи.Энергетика и газКроме того, президенты договорились о доработке программы создания единого рынка газа и согласовали ценовые параметры в энергетике. При этом белорусский лидер заявил, что цена на российский газ на следующий год для Белоруссии фиксированная и выгодная. По словам Путина, достигнутыми договоренностями удовлетворены обе стороны:Экономика и машиностроениеЧто касается экономических вызовов, президент Белоруссии заявил, что "с острожным оптимизмом" можно говорить о том, что Минск и Москва с ними справляются.По словам Путина, Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан обоих государств.Также Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии. На эти цели РФ дополнительно выделила 105 миллиардов рублей. Это один из взаимовыгодных проектов, которые нужны обеим сторонам для того, чтобы заполнить рынок после ухода части иностранных компаний, уточнил он.Космические планыТакже в рамках пресс-конференции президент России подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году. По его словам, Россия и Белоруссия сотрудничают в том числе в освоении космоса.В целом, по оценке двух лидеров, российско-белорусские переговоры прошли результативно и своевременно.Читайте также на РИА Новости Крым:"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризисНАТО готовится к наступлению у границ России и БеларусиЛукашенко предсказал полное уничтожение Украины
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости, экономика, министерство обороны рф, роскосмос, космос
Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главное
Лидеры России и Белоруссии договорились о сотрудничестве по ряду направлений
21:45 19.12.2022 (обновлено: 21:51 19.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве по ряду направлений. Об этом лидеры двух государств заявили на пресс-конференции по итогам переговоров, которые состоялись в понедельник.
Оборонный кейс
Лидеры двух стран обсудили создание единого оборонного пространства. В том числе они договорились продолжать практику совместных военных учений, а также заниматься созданием новой военной техники. Кроме того, Путин заявил о подготовке белорусских летчиков для самолетов, оборудованных ядерной боевой частью.
"Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", — сказал российский президент.
Путин назвал подготовку войск приоритетом в безопасности Москвы и Минска. При этом подчеркнул, что у России нет заинтересованности поглощать Белоруссию. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что лишить Белоруссию независимости и суверенитета хотел коллективный Запад, тогда как Россия, напротив, протягивает руку помощи.
Энергетика и газ
Кроме того, президенты договорились о доработке программы создания единого рынка газа и согласовали ценовые параметры в энергетике. При этом белорусский лидер заявил, что цена на российский газ на следующий год для Белоруссии фиксированная и выгодная. По словам Путина, достигнутыми договоренностями удовлетворены обе стороны:
"Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики, и будем считать, что все основные параметры, в том числе такие чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы", — констатировал глава российского государства.
Экономика и машиностроение
Что касается экономических вызовов, президент Белоруссии заявил, что "с острожным оптимизмом" можно говорить о том, что Минск и Москва с ними справляются.
"2022 год дает основания утверждать с пока осторожным оптимизмом, что мы справляемся — и довольно неплохо — с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели и не верили в него", — сказал он.
По словам Путина, Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан обоих государств.
Также Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии. На эти цели РФ дополнительно выделила 105 миллиардов рублей. Это один из взаимовыгодных проектов, которые нужны обеим сторонам для того, чтобы заполнить рынок после ухода части иностранных компаний, уточнил он.
Космические планы
Также в рамках пресс-конференции президент России подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году. По его словам, Россия и Белоруссия сотрудничают в том числе в освоении космоса.
"В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта", — сказал Путин по итогам переговоров. Он добавил, что его белорусский коллега принял приглашение посетить Центр подготовки космонавтов в России. Визит состоится в ближайшие дни, перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге.
В целом, по оценке двух лидеров, российско-белорусские переговоры прошли результативно и своевременно.
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