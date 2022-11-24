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Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины
Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины
Украине грозит полное уничтожение в случае, если ее власти будут и дальше отказываться от мирных переговоров, заявил журналистам президент Белоруссии Александр... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T13:05
2022-11-24T13:05
2022-11-24T13:05
украина
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Украине грозит полное уничтожение в случае, если ее власти будут и дальше отказываться от мирных переговоров, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеофрагмент его брифинга опубликовал Telegram-канал "Пул первого".По словам Лукашенко, президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас проще, чем миллионам украинцев, поэтому через некоторое время они будут обвинять его в том, что в стране начался вооруженный конфликт.По мнению президента Белоруссии, "ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемо, к тому, чтобы сесть за стол переговоров"."Куда не кинь – везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир", - подытожил Лукашенко.
украина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины
Лукашенко: Украине грозит полное уничтожение в случае отказа от переговоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым
. Украине грозит полное уничтожение в случае, если ее власти будут и дальше отказываться от мирных переговоров, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеофрагмент его брифинга опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
"Все в руках Украины… Если они не хотят гибели людей, притом в огромном количестве, если они не хотят тяжело, сложно, трудно – надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Надо остановиться", – сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас проще, чем миллионам украинцев, поэтому через некоторое время они будут обвинять его в том, что в стране начался вооруженный конфликт.
"Зеленскому проще – он сыт, он накормлен, он, наверное, не страдает без электричества. А ведь миллионы украинцев страдают. И то, что конфликт у него на территории, вот посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: "почему ты сделал так, что война началась", – убежден он.
По мнению президента Белоруссии, "ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемо, к тому, чтобы сесть за стол переговоров".
"Куда не кинь – везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир", - подытожил Лукашенко.