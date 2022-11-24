https://crimea.ria.ru/20221124/lukashenko-predskazal-polnoe-unichtozhenie-ukrainy-1125524527.html

Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины

Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины

Украине грозит полное уничтожение в случае, если ее власти будут и дальше отказываться от мирных переговоров, заявил журналистам президент Белоруссии Александр... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T13:05

2022-11-24T13:05

2022-11-24T13:05

украина

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Украине грозит полное уничтожение в случае, если ее власти будут и дальше отказываться от мирных переговоров, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеофрагмент его брифинга опубликовал Telegram-канал "Пул первого".По словам Лукашенко, президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас проще, чем миллионам украинцев, поэтому через некоторое время они будут обвинять его в том, что в стране начался вооруженный конфликт.По мнению президента Белоруссии, "ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемо, к тому, чтобы сесть за стол переговоров"."Куда не кинь – везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир", - подытожил Лукашенко.

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко