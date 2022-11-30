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НАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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НАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси
НАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси - РИА Новости Крым, 30.11.2022
НАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси
НАТО готовится к активизации военных действий на восточном направлении, отрабатывая вопросы наступательного характера и рассматривая в качестве противника... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T20:19
2022-11-30T20:24
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
в мире
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. НАТО готовится к активизации военных действий на восточном направлении, отрабатывая вопросы наступательного характера и рассматривая в качестве противника Белоруссию и Россию. Об этом в интервью "СБ. Беларусь сегодня" заявил министр обороны республики Виктор Хренин.По его словам, в восточно-европейском регионе, в том числе на территории сопредельных с Белоруссией государств, "продолжается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований, которое проводится под псевдолозунгом защиты от "угрозы с Востока".В частности, в Европе сегодня постоянно находятся свыше 60 тысяч военнослужащих США, около 36 тысяч военных пребывают здесь в рамках операций, которые проводятся в Восточной Европе, причем более 22 тысячи из них сконцентрированы в Польше и странах Балтии, отметил Хренин.Помимо сухопутной группировки, в Европе создана крупная авиационная – в ней уже более 2 200 боевых самолетов, а количество полетов у границ Беларуси в неделю выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, подчеркнул глава Минобороны Беларуси."Отмечается высокая интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала – от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов", — сказал Хренин.По его словам, Запад отрабатывает вопросы наступательного характера, рассматривая Беларусь с Россией уже напрямую в качестве противника.Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша готовит аннексию Западной Украины.
https://crimea.ria.ru/20221116/bespilotnik-sbit-na-granitse-belorussii-i-ukrainy-1125402503.html
https://crimea.ria.ru/20221022/na-ukraine-predlagayut-priznat-belorussiyu-okkupirovannoy-rossiey-1125041574.html
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире, нато
НАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси

МО Республики Беларусь: НАТО готовится к наступлению у границ России и Белоруссии

20:19 30.11.2022 (обновлено: 20:24 30.11.2022)
 
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. НАТО готовится к активизации военных действий на восточном направлении, отрабатывая вопросы наступательного характера и рассматривая в качестве противника Белоруссию и Россию. Об этом в интервью "СБ. Беларусь сегодня" заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
По его словам, в восточно-европейском регионе, в том числе на территории сопредельных с Белоруссией государств, "продолжается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований, которое проводится под псевдолозунгом защиты от "угрозы с Востока".
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В частности, в Европе сегодня постоянно находятся свыше 60 тысяч военнослужащих США, около 36 тысяч военных пребывают здесь в рамках операций, которые проводятся в Восточной Европе, причем более 22 тысячи из них сконцентрированы в Польше и странах Балтии, отметил Хренин.
Помимо сухопутной группировки, в Европе создана крупная авиационная – в ней уже более 2 200 боевых самолетов, а количество полетов у границ Беларуси в неделю выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, подчеркнул глава Минобороны Беларуси.
"Отмечается высокая интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала – от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов", — сказал Хренин.
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По его словам, Запад отрабатывает вопросы наступательного характера, рассматривая Беларусь с Россией уже напрямую в качестве противника.
"Рассматривая комплекс мероприятий США и НАТО военного характера по сдерживанию так называемой угрозы с Востока, то можно констатировать: идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении", – заключил Хренин.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша готовит аннексию Западной Украины.
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