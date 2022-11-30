Польша готовит аннексию Западной Украины - Нарышкин

"Между тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление крова многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недавний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих европейских стран", - добавил Нарышкин.