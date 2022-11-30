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Польша готовит аннексию Западной Украины - Нарышкин - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Польша готовит аннексию Западной Украины - Нарышкин
Польша готовит аннексию Западной Украины - Нарышкин - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Польша готовит аннексию Западной Украины - Нарышкин
Польша готовит аннексию земель Западной Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T14:51
2022-11-30T14:53
польша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Польша готовит аннексию земель Западной Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой.
https://crimea.ria.ru/20220808/polsha-beret-pod-kontrol-chast-ekonomiki-ukrainy--svr-1124101150.html
https://crimea.ria.ru/20220707/naryshkin-o-zakhvate-zapadnoy-ukrainy-polshey-malo-nikomu-ne-pokazhetsya-1123778313.html
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польша, украина, в мире
Польша готовит аннексию Западной Украины - Нарышкин

Варшава форсирует подготовку аннексии земель Западной Украины, заявил Нарышкин

14:51 30.11.2022 (обновлено: 14:53 30.11.2022)
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЗдание генерального консульства Российской федерации во Львове
Здание генерального консульства Российской федерации во Львове - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Польша готовит аннексию земель Западной Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины", – сказал Нарышкин.
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Он отметил, что польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой.
"Между тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление крова многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недавний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих европейских стран", - добавил Нарышкин.
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