Рейтинг@Mail.ru
Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221218/preventivnye-mery-zachem-v-krymu-stroyat-oboronitelnye-sooruzheniya-1125973688.html
Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения
Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения
Крым на сегодняшний день является полностью безопасным регионом, строительство на полуострове оборонительных сооружений - превентивные меры. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T19:04
2022-12-18T19:04
новости крыма
крым
владимир константинов
безопасность республики крым и севастополя
сво
частичная мобилизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125676482_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebe39b508599a628c996f4782a43ca57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Крым на сегодняшний день является полностью безопасным регионом, строительство на полуострове оборонительных сооружений - превентивные меры. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов."Группировку в Крыму усилили за счет мобилизованных. Дополнительное оборудование доставлено. Сооружения, которые вы видите, выполнены или выполняются. В этом смысле мы готовы. В конце концов это будет очень хорошая учебная база после завершения спецоперации. Надо же где-то учить солдат, учить специальные батальоны для проведения различных спецопераций", - сказал Константинов в эфире программы "Соловьев LIVE".Он также подчеркнул, что крымские власти находятся на прямой связи с крымчанами, пребывающими в зоне СВО. Все проблемы с их обеспечением, которые возникали на первых этапах, по его словам, решены. Системных жалоб у военнослужащих нет.Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, военных угроз для региона на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. При этом "точечную" опасность представляют атаки беспилотников.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Ранее Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам полуострова. По его мнению, подобного рода высказывания необходимы украинскому лидеру для втягивания мира в выгодную ему "вечную войну".Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом сделал заявление по поводу операций ВСУ против КрымаЗаклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуВ Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины
https://crimea.ria.ru/20221129/v-krymu-nachali-proizvodit-protivotankovye-zagrazhdeniya-1125598168.html
https://crimea.ria.ru/20221123/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-kryma-1125507097.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125676482_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ece67a6381af192a3925d115f05f76d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, сво, частичная мобилизация, общество
Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения

Константинов: строительство в Крыму оборонительных сооружений - превентивные меры

19:04 18.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы батальона Крым на передовой
Бойцы батальона Крым на передовой - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Крым на сегодняшний день является полностью безопасным регионом, строительство на полуострове оборонительных сооружений - превентивные меры. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
"Группировку в Крыму усилили за счет мобилизованных. Дополнительное оборудование доставлено. Сооружения, которые вы видите, выполнены или выполняются. В этом смысле мы готовы. В конце концов это будет очень хорошая учебная база после завершения спецоперации. Надо же где-то учить солдат, учить специальные батальоны для проведения различных спецопераций", - сказал Константинов в эфире программы "Соловьев LIVE".
Он также подчеркнул, что крымские власти находятся на прямой связи с крымчанами, пребывающими в зоне СВО. Все проблемы с их обеспечением, которые возникали на первых этапах, по его словам, решены. Системных жалоб у военнослужащих нет.
Противотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 14:03
В Крыму начали производить противотанковые заграждения
Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, военных угроз для региона на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. При этом "точечную" опасность представляют атаки беспилотников.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:37
Как обеспечивается безопасность Крыма
Ранее Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам полуострова. По его мнению, подобного рода высказывания необходимы украинскому лидеру для втягивания мира в выгодную ему "вечную войну".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Белый дом сделал заявление по поводу операций ВСУ против Крыма
Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму
В Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины
Новости КрымаКрымВладимир КонстантиновБезопасность Республики Крым и СевастополяСВОЧастичная мобилизацияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов
19:04Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения
18:37Чем опасно быстрое похудение
18:18Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты
17:44В Крым идут морозы и снег
17:05Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения
16:40Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз
16:01В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела
15:40Праздник Света: как крымские евреи отмечают Хануку
15:22Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
15:07Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев
14:37Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
13:42Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавших
13:09Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы
12:36Когда в Мелитополе построят объезд взорванного моста
11:58Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 18 декабря
11:38В Крыму ожидается штормовой ветер
10:46Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как ходят паромы
10:28Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд
10:16Крымские порты предложат Белоруссии
Лента новостейМолния