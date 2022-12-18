https://crimea.ria.ru/20221218/preventivnye-mery-zachem-v-krymu-stroyat-oboronitelnye-sooruzheniya-1125973688.html

Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения

Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения

Крым на сегодняшний день является полностью безопасным регионом, строительство на полуострове оборонительных сооружений - превентивные меры. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T19:04

2022-12-18T19:04

2022-12-18T19:04

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частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Крым на сегодняшний день является полностью безопасным регионом, строительство на полуострове оборонительных сооружений - превентивные меры. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов."Группировку в Крыму усилили за счет мобилизованных. Дополнительное оборудование доставлено. Сооружения, которые вы видите, выполнены или выполняются. В этом смысле мы готовы. В конце концов это будет очень хорошая учебная база после завершения спецоперации. Надо же где-то учить солдат, учить специальные батальоны для проведения различных спецопераций", - сказал Константинов в эфире программы "Соловьев LIVE".Он также подчеркнул, что крымские власти находятся на прямой связи с крымчанами, пребывающими в зоне СВО. Все проблемы с их обеспечением, которые возникали на первых этапах, по его словам, решены. Системных жалоб у военнослужащих нет.Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, военных угроз для региона на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. При этом "точечную" опасность представляют атаки беспилотников.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Ранее Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам полуострова. По его мнению, подобного рода высказывания необходимы украинскому лидеру для втягивания мира в выгодную ему "вечную войну".Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом сделал заявление по поводу операций ВСУ против КрымаЗаклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуВ Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, сво, частичная мобилизация, общество