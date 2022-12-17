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В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову
В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову - РИА Новости Крым, 17.12.2022
В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T14:44
2022-12-17T14:47
крым
владимир константинов
новости крыма
украина
мнения
владимир зеленский (президент украины)
безопасность республики крым и севастополя
сво
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам полуострова.Ранее в интервью журналу The Еconomist главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения. По мнению главы крымского парламента, подобного рода высказывания необходимы украинскому лидеру для втягивания мира в выгодную ему "вечную войну"."Вечная война для Зеленского — шанс на спасение. Правда, в итоге не останется ни одного украинца на территории этой страны... Наступит период, когда в Европе и США сменится руководство, Меркель уже ушла. Уйдут и Байден, и Макрон, и Шольц. Им на смену придет новое поколение политиков, и Зеленскому не к кому будет бежать с тем количеством преступлений, которые он совершил", - пояснил Константинов в своем Telegram-канале.Французы сравнили Крым при Украине и России &gt;&gt;Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов порекомендовал киевским властям отказаться от наступления на Мелитополь, назвав его "самоубийственной авантюрой". В свою очередь директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин пояснил, почему сухопутное продвижение украинских войск в мелитопольском направлении крайне маловероятно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре УкраиныЗаклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуВ Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
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крым, владимир константинов, новости крыма, украина, мнения, владимир зеленский (президент украины), безопасность республики крым и севастополя, сво, политика
В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову

Константинов назвал фантазиями заявления генерала Украины о прорыве ВСУ к границам Крыма

14:44 17.12.2022 (обновлено: 14:47 17.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКонстантинов назвал фантазиями заявления генерала Украине о прорыве ВСУ к границам Крыма
Константинов назвал фантазиями заявления генерала Украине о прорыве ВСУ к границам Крыма - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам полуострова.
Ранее в интервью журналу The Еconomist главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения.
"Ситуация на украинском направлении напряженная, но не критическая. Безусловно, ни о какой победе украинского преступного режима не может быть и речи. Это фантазии их деятелей, но мы к ним уже привыкли. Мало того, если в публичной плоскости обсуждаются военные планы, это свидетельствует об их несерьезности. Они и сами не верят в то, что буквально каждый день публично озвучивают", - убежден политик.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 14:28
Кремль: три шага Зеленского к миру – это три шага к продолжению боев
По мнению главы крымского парламента, подобного рода высказывания необходимы украинскому лидеру для втягивания мира в выгодную ему "вечную войну".
"Вечная война для Зеленского — шанс на спасение. Правда, в итоге не останется ни одного украинца на территории этой страны... Наступит период, когда в Европе и США сменится руководство, Меркель уже ушла. Уйдут и Байден, и Макрон, и Шольц. Им на смену придет новое поколение политиков, и Зеленскому не к кому будет бежать с тем количеством преступлений, которые он совершил", - пояснил Константинов в своем Telegram-канале.
Французы сравнили Крым при Украине и России >>
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов порекомендовал киевским властям отказаться от наступления на Мелитополь, назвав его "самоубийственной авантюрой". В свою очередь директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин пояснил, почему сухопутное продвижение украинских войск в мелитопольском направлении крайне маловероятно.
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КрымВладимир КонстантиновНовости КрымаУкраинаМненияВладимир Зеленский (президент Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяСВОПолитика
 
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