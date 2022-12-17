В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову
Константинов назвал фантазиями заявления генерала Украины о прорыве ВСУ к границам Крыма
14:44 17.12.2022 (обновлено: 14:47 17.12.2022)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКонстантинов назвал фантазиями заявления генерала Украине о прорыве ВСУ к границам Крыма
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам полуострова.
Ранее в интервью журналу The Еconomist главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения.
"Ситуация на украинском направлении напряженная, но не критическая. Безусловно, ни о какой победе украинского преступного режима не может быть и речи. Это фантазии их деятелей, но мы к ним уже привыкли. Мало того, если в публичной плоскости обсуждаются военные планы, это свидетельствует об их несерьезности. Они и сами не верят в то, что буквально каждый день публично озвучивают", - убежден политик.
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По мнению главы крымского парламента, подобного рода высказывания необходимы украинскому лидеру для втягивания мира в выгодную ему "вечную войну".
"Вечная война для Зеленского — шанс на спасение. Правда, в итоге не останется ни одного украинца на территории этой страны... Наступит период, когда в Европе и США сменится руководство, Меркель уже ушла. Уйдут и Байден, и Макрон, и Шольц. Им на смену придет новое поколение политиков, и Зеленскому не к кому будет бежать с тем количеством преступлений, которые он совершил", - пояснил Константинов в своем Telegram-канале.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов порекомендовал киевским властям отказаться от наступления на Мелитополь, назвав его "самоубийственной авантюрой". В свою очередь директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин пояснил, почему сухопутное продвижение украинских войск в мелитопольском направлении крайне маловероятно.
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