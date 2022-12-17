https://crimea.ria.ru/20221217/v-krymu-otvetili-na-ukrainskie-plany-prorvatsya-k-poluostrovu-1125954899.html

В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову

В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову - РИА Новости Крым, 17.12.2022

В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T14:44

2022-12-17T14:44

2022-12-17T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам полуострова.Ранее в интервью журналу The Еconomist главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ осталось преодолеть 84 км до Мелитополя. В случае этого продвижения, для них откроется возможность вести огонь по Крымскому перешейку, однако для этого Украине требуются дополнительные поставки вооружения. По мнению главы крымского парламента, подобного рода высказывания необходимы украинскому лидеру для втягивания мира в выгодную ему "вечную войну"."Вечная война для Зеленского — шанс на спасение. Правда, в итоге не останется ни одного украинца на территории этой страны... Наступит период, когда в Европе и США сменится руководство, Меркель уже ушла. Уйдут и Байден, и Макрон, и Шольц. Им на смену придет новое поколение политиков, и Зеленскому не к кому будет бежать с тем количеством преступлений, которые он совершил", - пояснил Константинов в своем Telegram-канале.Французы сравнили Крым при Украине и России >>Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов порекомендовал киевским властям отказаться от наступления на Мелитополь, назвав его "самоубийственной авантюрой". В свою очередь директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин пояснил, почему сухопутное продвижение украинских войск в мелитопольском направлении крайне маловероятно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре УкраиныЗаклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по КрымуВ Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь

https://crimea.ria.ru/20221213/kreml-tri-shaga-zelenskogo-k-miru--eto-tri-shaga-k-prodolzheniyu-boev-1125848889.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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