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В Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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В Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины
В Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины
В Крыму не злорадствуют по поводу масштабного отключения электричества в украинских регионах, но удары по критической инфраструктуре должны быть продолжены,... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T12:46
2022-11-28T12:46
крым
владимир константинов
специальная военная операция рф на украине
украина
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму не злорадствуют по поводу масштабного отключения электричества в украинских регионах, но удары по критической инфраструктуре должны быть продолжены, поскольку они приближают победу России. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов."Наши удары по украинской критической инфраструктуре должны быть продолжены. Они приближают нашу победу, они сберегают жизни наших воинов, а в перспективе – и тех мирных жителей российских регионов, которые гибнут от террористических обстрелов ВСУ. И пока они не прекратятся, пока ВСУ не сложит оружие, мы должны разрушать их тылы. Восстанавливать будем потом. Как говорится, сами поломали, сами и починим", – написал Константинов в своем Telegram-канале.По словам политика, крымчане вовсе не намерены злорадствовать и потешаться над тем положением, в котором оказываются люди на Украине, у которых в домах пропадает электричество и вода, ведь жители полуострова на себе испытали, что такое водная и энергетическая блокады."Да, мы сочувствуем их (украинских городов – ред.) жителям. Но мы хорошо помним, как эти жители воспринимали информацию о нашем блэкауте... Вот теперь по закону бумеранга то, что с их молчаливого согласия устраивалось Крыму и Донбассу, пришло в их дома. Еще раз повторю: радоваться нам тут нечему. Но мысль о том, что в этом есть и некая высшая справедливость, не может не возникать", - отметил спикер крымского парламента.Константинов также назвал удары по критической инфраструктуре Украины "неизбежными". По его словам, российские войска пытались вести боевые действия в "щадящем режиме", но "в ответ получили бешеное, остервенелое сопротивление, нескончаемый поток военных грузов в зону СВО, системные зверские расправы над нашими пленными, террор наших соотечественников, удары по мирным объектам в приграничных регионах РФ".Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется почти ежедневно. В украинских городах происходят перебои с электроснабжением. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.
https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskaya-ukraintsy-gotovy-zhit-bez-sveta-godami-radi-chlenstva-v-es-1125551758.html
https://crimea.ria.ru/20221124/vozmozhny-li-na-ukraine-massovye-bunty-iz-za-otklyucheniy-sveta--mnenie-1125514088.html
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РИА Новости Крым
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крым, владимир константинов, специальная военная операция рф на украине, украина, мнения
В Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины

Константинов: удары по инфраструктуре Украины нужно продолжать, они приближают победу

12:46 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму не злорадствуют по поводу масштабного отключения электричества в украинских регионах, но удары по критической инфраструктуре должны быть продолжены, поскольку они приближают победу России. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Наши удары по украинской критической инфраструктуре должны быть продолжены. Они приближают нашу победу, они сберегают жизни наших воинов, а в перспективе – и тех мирных жителей российских регионов, которые гибнут от террористических обстрелов ВСУ. И пока они не прекратятся, пока ВСУ не сложит оружие, мы должны разрушать их тылы. Восстанавливать будем потом. Как говорится, сами поломали, сами и починим", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
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По словам политика, крымчане вовсе не намерены злорадствовать и потешаться над тем положением, в котором оказываются люди на Украине, у которых в домах пропадает электричество и вода, ведь жители полуострова на себе испытали, что такое водная и энергетическая блокады.
"Да, мы сочувствуем их (украинских городов – ред.) жителям. Но мы хорошо помним, как эти жители воспринимали информацию о нашем блэкауте... Вот теперь по закону бумеранга то, что с их молчаливого согласия устраивалось Крыму и Донбассу, пришло в их дома. Еще раз повторю: радоваться нам тут нечему. Но мысль о том, что в этом есть и некая высшая справедливость, не может не возникать", - отметил спикер крымского парламента.
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Константинов также назвал удары по критической инфраструктуре Украины "неизбежными". По его словам, российские войска пытались вести боевые действия в "щадящем режиме", но "в ответ получили бешеное, остервенелое сопротивление, нескончаемый поток военных грузов в зону СВО, системные зверские расправы над нашими пленными, террор наших соотечественников, удары по мирным объектам в приграничных регионах РФ".
Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется почти ежедневно. В украинских городах происходят перебои с электроснабжением. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.
 
КрымВладимир КонстантиновСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаМнения
 
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