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Казахстану направили приглашение в БРИКС - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Казахстану направили приглашение в БРИКС
Казахстану направили приглашение в БРИКС - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Казахстану направили приглашение в БРИКС
Казахстану направили приглашение в БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T19:52
2024-11-27T20:14
брикс
казахстан
россия
политика
сотрудничество
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Казахстану направили приглашение в БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Акорда".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях – Путин В Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – власти
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брикс, казахстан, россия, политика, сотрудничество, новости, владимир путин (политик)
Казахстану направили приглашение в БРИКС

Казахстану направили приглашение в БРИКС - Путин

19:52 27.11.2024 (обновлено: 20:14 27.11.2024)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Казахстану направили приглашение в БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Акорда".
"Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории - государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан", - сказал Путин в ходе своего заявления по итогам переговоров с Токаевым.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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