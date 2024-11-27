https://crimea.ria.ru/20241127/kazakhstanu-napravili-priglashenie-v-briks-1142193196.html

Казахстану направили приглашение в БРИКС

Казахстану направили приглашение в БРИКС - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Казахстану направили приглашение в БРИКС

Казахстану направили приглашение в БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T19:52

2024-11-27T19:52

2024-11-27T20:14

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Казахстану направили приглашение в БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Акорда".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях – Путин В Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – власти

казахстан

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, казахстан, россия, политика, сотрудничество, новости, владимир путин (политик)