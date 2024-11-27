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В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развития

В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развития - РИА Новости Крым, 27.11.2024

В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развития

Малыша с тяжелым врожденным пороком развития – диафрагмальной грыжей – и пороком сердца спасли врачи Перинатального центра в Симферополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T22:30

2024-11-27T22:30

2024-11-27T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Малыша с тяжелым врожденным пороком развития – диафрагмальной грыжей – и пороком сердца спасли врачи Перинатального центра в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что это первый успешно оперированный ребенок в Крыму с таким сочетанием тяжелых диагнозов.Порок развития, при котором из-за дефекта в диафрагме органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку, сдавливая сердце и легкие, что угрожает жизни, был обнаружен во время беременности женщины. Также у плода выявили сложный порок сердца.На 41 неделе беременности женщине была выполнена плановая операция кесарево сечение, рассказали в минздраве. На третьи сутки после рождения, когда состояние малыша стабилизировалось, врачи его прооперировали.Операция длилась полтора часа и прошла успешно, подчеркнули в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не больно и не страшно: паллиативный статус детей в КрымуМерцательная аритмия: почему важно срочно обращаться к врачуБольницу Севастополя уличили в нарушении условий лечения детей

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