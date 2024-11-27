https://crimea.ria.ru/20241127/v-krymu-vrachi-spasli-novorozhdennogo-s-tyazhelymi-porokami-razvitiya-1142187021.html
В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развития
В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развития - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развития
Малыша с тяжелым врожденным пороком развития – диафрагмальной грыжей – и пороком сердца спасли врачи Перинатального центра в Симферополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T22:30
2024-11-27T22:30
2024-11-27T22:30
минздрав крыма
новости крыма
крым
дети
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
симферополь
крымский перинатальный центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142188093_0:303:960:843_1920x0_80_0_0_986beefd7e5aa812b4a57d69cbd00f85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Малыша с тяжелым врожденным пороком развития – диафрагмальной грыжей – и пороком сердца спасли врачи Перинатального центра в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что это первый успешно оперированный ребенок в Крыму с таким сочетанием тяжелых диагнозов.Порок развития, при котором из-за дефекта в диафрагме органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку, сдавливая сердце и легкие, что угрожает жизни, был обнаружен во время беременности женщины. Также у плода выявили сложный порок сердца.На 41 неделе беременности женщине была выполнена плановая операция кесарево сечение, рассказали в минздраве. На третьи сутки после рождения, когда состояние малыша стабилизировалось, врачи его прооперировали.Операция длилась полтора часа и прошла успешно, подчеркнули в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не больно и не страшно: паллиативный статус детей в КрымуМерцательная аритмия: почему важно срочно обращаться к врачуБольницу Севастополя уличили в нарушении условий лечения детей
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142188093_0:213:960:933_1920x0_80_0_0_95fb500c4b8fe6f5b062b853b2240467.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минздрав крыма, новости крыма, крым, дети, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь, крымский перинатальный центр
В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развития
Крымские врачи впервые прооперировали новорожденного с тяжелыми пороками развития
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Малыша с тяжелым врожденным пороком развития – диафрагмальной грыжей – и пороком сердца спасли врачи Перинатального центра в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что это первый успешно оперированный ребенок в Крыму с таким сочетанием тяжелых диагнозов.
Порок развития, при котором из-за дефекта в диафрагме органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку, сдавливая сердце и легкие, что угрожает жизни, был обнаружен во время беременности женщины. Также у плода выявили сложный порок сердца.
На 41 неделе беременности женщине была выполнена плановая операция кесарево сечение, рассказали в минздраве. На третьи сутки после рождения, когда состояние малыша стабилизировалось, врачи его прооперировали.
"Ранее мы уже имели опыт оперирования диафрагмальной грыжи, однако до этого мы выполняли малоинвазивную операцию, то есть через несколько проколов. В этом же случае было принято решение об открытой операции, чтобы не вызвать ухудшение состояния ребенка ввиду наличия порока сердца", – цитирует пресс-служба слова детского хирурга Василия Воропаева.
Операция длилась полтора часа и прошла успешно, подчеркнули в министерстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: