https://crimea.ria.ru/20241127/na-tavride-proverili-plany-prikrytiya-trassy-1142190226.html

На "Тавриде" проверили планы прикрытия трассы

На "Тавриде" проверили планы прикрытия трассы - РИА Новости Крым, 27.11.2024

На "Тавриде" проверили планы прикрытия трассы

На трассе "Таврида" провели командно-штабные учения, в ходе которых отработали действия при возникновении ЧС на дорогах федерального значения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T20:11

2024-11-27T20:11

2024-11-27T20:11

трасса таврида

мчс крыма

новости крыма

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142191650_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_11f56039b39c041d65546380000c9dec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" провели командно-штабные учения, в ходе которых отработали действия при возникновении ЧС на дорогах федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.В ходе тренировки проверена готовность снегоуборочной техники и посыпочных материалов предприятия, которое обслуживает трассу "Таврида".Также отработаны порядок оповещения, привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС, сбор и организация оперативного штаба. Кроме этого, проверена готовность личного состава привлекаемых подразделений, рассказали в ведомстве.В мероприятиях были задействованы 165 человек и 59 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241126/posty-i-voennaya-tekhnika-na-dorogakh-v-sevastopole-prokhodyat-ucheniya-1142130808.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, мчс крыма, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя