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На "Тавриде" проверили планы прикрытия трассы - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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На "Тавриде" проверили планы прикрытия трассы
На "Тавриде" проверили планы прикрытия трассы - РИА Новости Крым, 27.11.2024
На "Тавриде" проверили планы прикрытия трассы
На трассе "Таврида" провели командно-штабные учения, в ходе которых отработали действия при возникновении ЧС на дорогах федерального значения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T20:11
2024-11-27T20:11
трасса таврида
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" провели командно-штабные учения, в ходе которых отработали действия при возникновении ЧС на дорогах федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.В ходе тренировки проверена готовность снегоуборочной техники и посыпочных материалов предприятия, которое обслуживает трассу "Таврида".Также отработаны порядок оповещения, привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС, сбор и организация оперативного штаба. Кроме этого, проверена готовность личного состава привлекаемых подразделений, рассказали в ведомстве.В мероприятиях были задействованы 165 человек и 59 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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трасса таврида, мчс крыма, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
На "Тавриде" проверили планы прикрытия трассы

На трассе "Таврида" прошли учения с отработкой действий на случай ЧС

20:11 27.11.2024
 
© МЧС Республики КрымНа трассе "Таврида" прошли учения с отработкой действий на случай ЧС
На трассе Таврида прошли учения с отработкой действий на случай ЧС
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" провели командно-штабные учения, в ходе которых отработали действия при возникновении ЧС на дорогах федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

"Сотрудники министерства в составе межведомственной комиссии изучили возможные обстановки, которые могут сложиться на трассе "Таврида". Были уточнены планы прикрытия трассы и схемы закрепления за участками, вопросы организации взаимодействия с ЦУКС ГУ МЧС России и по Республике Крым, ГИБДД и администрациями муниципальных образований", – сказано в сообщении.

В ходе тренировки проверена готовность снегоуборочной техники и посыпочных материалов предприятия, которое обслуживает трассу "Таврида".
Также отработаны порядок оповещения, привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС, сбор и организация оперативного штаба. Кроме этого, проверена готовность личного состава привлекаемых подразделений, рассказали в ведомстве.
В мероприятиях были задействованы 165 человек и 59 единиц техники.
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Трасса ТавридаМЧС КрымаНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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