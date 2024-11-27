https://crimea.ria.ru/20241127/gotovili-terakt-v-gosuchrezhdenii-v-dagestane-zaderzhany-podozrevaemye-1142189811.html
Готовили теракт в госучреждении: в Дагестане задержаны подозреваемые
Готовили теракт в госучреждении: в Дагестане задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Готовили теракт в госучреждении: в Дагестане задержаны подозреваемые
Задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Республике Дагестан. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T18:04
2024-11-27T18:04
2024-11-27T18:05
новости
дагестан
теракт
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Республике Дагестан.В июле 2024 года мужчины находились в селе Куруш Хасавюртовского района республики. По информации следствия, они приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства. Однако не успели осуществить свой умысел – их задержали сотрудники правоохранительных органов.Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан по материалам МВД и УФСБ России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по следующим статья УК РФ: ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору), и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств).Вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных будет рассмотрен в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за призывы к терроризмуТроих подростков будут судить за терроризм в Запорожской областиВ Крыму арестовали имущество пособников терроризма
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дагестан, теракт, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Готовили теракт в госучреждении: в Дагестане задержаны подозреваемые
Задержаны подозреваемые в подготовке теракта в госучреждении Дагестана
18:04 27.11.2024 (обновлено: 18:05 27.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Республике Дагестан.
"В 2023-2024 годах два местных жителя в целях дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения террористического акта в одном из государственных учреждений республики. Прошли обучение по изготовлению взрывных устройств, необходимых для осуществления террористической деятельности", - выдвигает версию следствие.
В июле 2024 года мужчины находились в селе Куруш Хасавюртовского района республики. По информации следствия, они приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства. Однако не успели осуществить свой умысел – их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан по материалам МВД и УФСБ России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по следующим статья УК РФ: ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору), и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств).
Вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных будет рассмотрен в ближайшее время.
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