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Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядов - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядов
Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядов - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядов
ВСУ используют иностранных наемников в качестве заградительных отрядов, также ими "затыкают дыры", потому что в украинской армии не хватает солдат. Такое мнение РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T21:52
2024-11-27T21:52
эксклюзивы риа новости крым
мнения
василий дандыкин
украина
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ используют иностранных наемников в качестве заградительных отрядов, также ими "затыкают дыры", потому что в украинской армии не хватает солдат. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Ранее итальянская газета Corriere della Sera написала, что в составе ВСУ насчитывается около 30 тысяч иностранных наемников."Обычно правительства пытаются преуменьшить присутствие своих граждан в подразделениях регулярной армии Украины. Они приезжают из Южной Америки, также есть много из США, Прибалтики и Западной Европы. Их число совершенно секретно, но оценивается в 30 000 человек", – приводит Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале цитату."В начале спецоперации иностранных наемников было очень много, но позже, особенно после удара по Яворовскому полигону (военный полигон во Львовской области – ред.) многие разбежались. Сейчас их стабильное число. Но 30 тысяч – это много. Думаю, речь идет о меньшем количестве", – сказал Дандыкин.Особенно много иностранных наемников было в первые дни прорыва ВСУ в Курскую область, наемники "шли как зондеркоманды, которые жалости никакой не знают ни к мирному населению, ни к кому". Их цель на Курской земле – мародерство, считает эксперт.По словам Дандыкина, в зоне проведения специальной военной операции, а также в Курской области сегодня можно встретить наемников из Латинской Америки, Колумбии, Грузии и стран Прибалтики. Кроме того, воюют здесь и добровольцы из так называемого полка Калиновского (формирование "Полк им. Кастуся Калиновского" и входящие в него подразделения признаны в Белоруссии экстремистскими, их деятельность в стране запрещена – ред.), очень много поляков и британцев.Эксперт не исключил, что в ВСУ также находятся наемники из Аль-Каиды* и ИГИЛ*, запрещенных в России. Также приезжают из ЧВК, в том числе американских."Вполне вероятно, что в конфликте участвует специальное подразделение французской армии. По крайней мере, французы сейчас все чаще говорят, что они туда (в зону СВО – ред.) придут", – сказал эксперт.При этом, по его словам, идея воевать в зоне СВО и в Курской области для французов может очень печально закончиться, потому что наемников в плен не берут, Женевская Конвенция их не защищает.Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что наемник из Великобритании Джеймс Андерсон, обвиняемый в преступлениях против мирного населения Курской области, заключен под стражу. В отношении британца возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении теракта и наемничестве.По данным ведомства, обвиняемый и другие наемники в составе вооруженных формирований Украины в середине ноября этого года незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области.Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что РФ готовит доказательную базу преступлений иностранных наемников на территории страны.В октябре в Брянской области была отражена попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы. На теле одного из боевиков, который был ликвидирован при попытке вторгнуться в Брянскую область, обнаружена тату элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведполка спецназначения Сухопутных войск США. В ходе боев четверых диверсантов ликвидировали. У них обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.* террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия докажет преступления наемников на своей территорииНа Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУНовости СВО: названо число приехавших на Украину наемников
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мнения, василий дандыкин, украина, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу
Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядов

ВСУ используют иностранных наемников для заградительных отрядов в зоне спецоперации

21:52 27.11.2024
 
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ВСУ
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ используют иностранных наемников в качестве заградительных отрядов, также ими "затыкают дыры", потому что в украинской армии не хватает солдат. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera написала, что в составе ВСУ насчитывается около 30 тысяч иностранных наемников.
"Обычно правительства пытаются преуменьшить присутствие своих граждан в подразделениях регулярной армии Украины. Они приезжают из Южной Америки, также есть много из США, Прибалтики и Западной Европы. Их число совершенно секретно, но оценивается в 30 000 человек", – приводит Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале цитату.
"В начале спецоперации иностранных наемников было очень много, но позже, особенно после удара по Яворовскому полигону (военный полигон во Львовской области – ред.) многие разбежались. Сейчас их стабильное число. Но 30 тысяч – это много. Думаю, речь идет о меньшем количестве", – сказал Дандыкин.
Особенно много иностранных наемников было в первые дни прорыва ВСУ в Курскую область, наемники "шли как зондеркоманды, которые жалости никакой не знают ни к мирному населению, ни к кому". Их цель на Курской земле – мародерство, считает эксперт.
"Наемников, как правило, используют в качестве заградотрядов, чтобы никто не убегал. Чужих ведь не жалко. Наемниками "затыкают дыры", их используют для выполнения карательных задач", – сказал собеседник.
По словам Дандыкина, в зоне проведения специальной военной операции, а также в Курской области сегодня можно встретить наемников из Латинской Америки, Колумбии, Грузии и стран Прибалтики. Кроме того, воюют здесь и добровольцы из так называемого полка Калиновского (формирование "Полк им. Кастуся Калиновского" и входящие в него подразделения признаны в Белоруссии экстремистскими, их деятельность в стране запрещена – ред.), очень много поляков и британцев.
Эксперт не исключил, что в ВСУ также находятся наемники из Аль-Каиды* и ИГИЛ*, запрещенных в России. Также приезжают из ЧВК, в том числе американских.
"Вполне вероятно, что в конфликте участвует специальное подразделение французской армии. По крайней мере, французы сейчас все чаще говорят, что они туда (в зону СВО – ред.) придут", – сказал эксперт.
При этом, по его словам, идея воевать в зоне СВО и в Курской области для французов может очень печально закончиться, потому что наемников в плен не берут, Женевская Конвенция их не защищает.

"Зеленский ведь все время просит, мол, дайте больше. Не только оружием, но и людьми, потому что своих уже не хватает. Почти не стало идейных "нациков", в основном в наемники идут, чтобы заработать. И для большинства из них – это дорога в один конец", – подытожил эксперт.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что наемник из Великобритании Джеймс Андерсон, обвиняемый в преступлениях против мирного населения Курской области, заключен под стражу. В отношении британца возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении теракта и наемничестве.
По данным ведомства, обвиняемый и другие наемники в составе вооруженных формирований Украины в середине ноября этого года незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что РФ готовит доказательную базу преступлений иностранных наемников на территории страны.
В октябре в Брянской области была отражена попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы. На теле одного из боевиков, который был ликвидирован при попытке вторгнуться в Брянскую область, обнаружена тату элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведполка спецназначения Сухопутных войск США. В ходе боев четверых диверсантов ликвидировали. У них обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.
* террористическая организация, запрещенная в России
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