Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области
В Брянской области пресечена попытка вторжения ДРГ - ликвидированы четыре диверсанта
17:13 28.10.2024 (обновлено: 17:21 28.10.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы отражена на границе Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы России в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой", - говорится в сообщении.
В ходе боевых действий четверо диверсантов ликвидированы.
"В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери", - уточнили в ФСБ.
Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Он сообщил, что обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба.
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