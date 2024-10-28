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Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области

Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области

Попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы отражена на границе Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T17:13

2024-10-28T17:13

2024-10-28T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы отражена на границе Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.В ходе боевых действий четверо диверсантов ликвидированы.Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Он сообщил, что обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на БрянщинуДосмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, дрг, брянская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), граница