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Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области
Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области
Попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы отражена на границе Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T17:13
2024-10-28T17:21
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брянская область
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граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы отражена на границе Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.В ходе боевых действий четверо диверсантов ликвидированы.Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Он сообщил, что обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на БрянщинуДосмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области
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россия, новости, дрг, брянская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), граница
Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области

В Брянской области пресечена попытка вторжения ДРГ - ликвидированы четыре диверсанта

17:13 28.10.2024 (обновлено: 17:21 28.10.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы отражена на границе Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы России в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой", - говорится в сообщении.
В ходе боевых действий четверо диверсантов ликвидированы.
"В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери", - уточнили в ФСБ.
Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Он сообщил, что обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба.
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РоссияНовостиДРГБрянская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Граница
 
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