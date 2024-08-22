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Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области
Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области
В районе Скрыльевки Курской области обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщает в четверг Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В районе Скрыльевки Курской области обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщает в четверг Министерство обороны РФ.В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, один взят в плен, уточнили в Минобороны.Накануне стало известно, что подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька.
https://crimea.ria.ru/20240820/minoborony-soobschilo-o-sozdanii-gruppirovok-belgorod-bryansk-i-kursk-1139743462.html
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, диверсанты, атака украинской дрг на курскую область, дрг
Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области

Диверсионную группу ВСУ уничтожили российские войска в Курской области

14:11 22.08.2024 (обновлено: 14:23 22.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В районе Скрыльевки Курской области обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщает в четверг Министерство обороны РФ.
В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

"В лесном массиве в 1 километре юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", – сообщается в сводке военного ведомства.

Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, один взят в плен, уточнили в Минобороны.
Накануне стало известно, что подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька.
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