https://crimea.ria.ru/20240821/obstanovka-v-kurskoy-oblasti---novosti-k-etomu-chasu-1139778415.html

Обстановка в Курской области - новости к этому часу

Обстановка в Курской области - новости к этому часу - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Обстановка в Курской области - новости к этому часу

Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T14:31

2024-08-21T14:31

2024-08-21T16:25

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости

армия и флот

курская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области.Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли более 45 военнослужащих убитыми и ранеными, двое – взяты в плен, уничтожены два танка, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин. Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня. Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области: 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Краснополье, Новые Вирки, Покровка, Писаревка, Могрица и Юнаковка. За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://crimea.ria.ru/20240821/vtorzhenie-vsu-v-kurskuyu-oblast-sanktsionirovano-zapadom--zakharova-1139776143.html

курская область

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ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, армия и флот, курская область, всу (вооруженные силы украины)