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Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области

Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области

Вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T18:32

2024-10-27T18:32

2024-10-27T18:38

брянская область

обстрелы брянской области

александр богомаз

граница

новости

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.По данным Богомаза, противнику было нанесено огневое поражение."В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба", - заверил губернатор.4 сентября в приграничном Севском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области.На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на БрянщинуВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую областьРоссийские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, граница, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), вооруженные силы россии