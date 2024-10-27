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Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области
Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области
Вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T18:32
2024-10-27T18:38
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
граница
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.По данным Богомаза, противнику было нанесено огневое поражение."В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба", - заверил губернатор.4 сентября в приграничном Севском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области.На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на БрянщинуВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую областьРоссийские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, граница, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), вооруженные силы россии
Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области

В Брянской области пресекли попытку вооруженной группы прорваться через границу России

18:32 27.10.2024 (обновлено: 18:38 27.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженная группа лиц попыталась прорваться через границу России в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
"27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц", - написал он в Telegram.
По данным Богомаза, противнику было нанесено огневое поражение.
"В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба", - заверил губернатор.
4 сентября в приграничном Севском районе Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области.
На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазГраницаНовостиПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Вооруженные силы России
 
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