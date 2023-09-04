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Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области пресечена сотрудниками погрануправления ФСБ и... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T21:55

2023-09-04T21:55

2023-09-04T22:05

брянская область

атака диверсантов на брянскую область

происшествия

александр богомаз

диверсанты

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области пресечена сотрудниками погрануправления ФСБ и подразделениями Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, добавил губернатор.В ночь на понедельник украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской областиФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГОчередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, атака диверсантов на брянскую область, происшествия, александр богомаз, диверсанты, новости, россия