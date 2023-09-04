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Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область
Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область
Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области пресечена сотрудниками погрануправления ФСБ и... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T21:55
2023-09-04T22:05
брянская область
атака диверсантов на брянскую область
происшествия
александр богомаз
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области пресечена сотрудниками погрануправления ФСБ и подразделениями Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, добавил губернатор.В ночь на понедельник украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской областиФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГОчередная атака на Брянскую область: сбит беспилотник
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брянская область, атака диверсантов на брянскую область, происшествия, александр богомаз, диверсанты, новости, россия
Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

Богомаз: ФСБ и военные предотвратили проникновение украинской ДРГ в Брянскую область

21:55 04.09.2023 (обновлено: 22:05 04.09.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаБоеприпсы, оставленные украинской ДРГ при попытке проникновения в Брянскую область
Боеприпсы, оставленные украинской ДРГ при попытке проникновения в Брянскую область
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области пресечена сотрудниками погрануправления ФСБ и подразделениями Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", - написал в своем Telegram-канале Богомаз.
На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, добавил губернатор.
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаБоеприпсы, оставленные украинской ДРГ при попытке проникновения в Брянскую область
Боеприпсы, оставленные украинской ДРГ при попытке проникновения в Брянскую область
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Боеприпсы, оставленные украинской ДРГ при попытке проникновения в Брянскую область
В ночь на понедельник украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ.
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Брянская областьАтака диверсантов на Брянскую областьПроисшествияАлександр БогомазДиверсантыНовостиРоссия
 
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