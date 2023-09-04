Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область
Богомаз: ФСБ и военные предотвратили проникновение украинской ДРГ в Брянскую область
21:55 04.09.2023 (обновлено: 22:05 04.09.2023)
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаБоеприпсы, оставленные украинской ДРГ при попытке проникновения в Брянскую область
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области пресечена сотрудниками погрануправления ФСБ и подразделениями Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", - написал в своем Telegram-канале Богомаз.
На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, добавил губернатор.
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаБоеприпсы, оставленные украинской ДРГ при попытке проникновения в Брянскую область
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Боеприпсы, оставленные украинской ДРГ при попытке проникновения в Брянскую область
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