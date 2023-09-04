https://crimea.ria.ru/20230904/vsu-pri-pomoschi-drona-atakovali--klintsovskuyu-tets-1131159106.html

ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ

ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ - РИА Новости Крым, 04.09.2023

ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ

В Брянской области украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T18:08

2023-09-04T18:08

2023-09-04T18:08

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

обстрелы брянской области

александр богомаз

происшествия

новости

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Брянской области украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Он добавил, что еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.В эпонедельник ВСУ открыли огонь по селу Зерново Суземского района Брянской области. В результате была ранена местная жительница. Кроме того, поврежден жилой дом, нарушено электроснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотникНад Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракетаНовая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа

брянская область

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, новости, украина, россия