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ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ
ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ - РИА Новости Крым, 04.09.2023
ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ
В Брянской области украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T18:08
2023-09-04T18:08
2023-09-04T18:08
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
обстрелы брянской области
александр богомаз
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Брянской области украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Он добавил, что еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.В эпонедельник ВСУ открыли огонь по селу Зерново Суземского района Брянской области. В результате была ранена местная жительница. Кроме того, поврежден жилой дом, нарушено электроснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотникНад Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракетаНовая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
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РИА Новости Крым
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брянская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, новости, украина, россия
ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ
Украинские террористы целились в Клинцовскую ТЭЦ: атака дрона пресечена российскими силами