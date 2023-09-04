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ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ
ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ - РИА Новости Крым, 04.09.2023
ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ
В Брянской области украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T18:08
2023-09-04T18:08
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
обстрелы брянской области
александр богомаз
происшествия
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Брянской области украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Он добавил, что еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.В эпонедельник ВСУ открыли огонь по селу Зерново Суземского района Брянской области. В результате была ранена местная жительница. Кроме того, поврежден жилой дом, нарушено электроснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака на Брянскую область: сбит беспилотникНад Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракетаНовая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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брянская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, новости, украина, россия
ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ

Украинские террористы целились в Клинцовскую ТЭЦ: атака дрона пресечена российскими силами

18:08 04.09.2023
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Брянской области украинские террористы совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект Клинцовская ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.

На месте работают оперативные и экстренные службы.
Он добавил, что еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
В эпонедельник ВСУ открыли огонь по селу Зерново Суземского района Брянской области. В результате была ранена местная жительница. Кроме того, поврежден жилой дом, нарушено электроснабжение.
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Брянская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазПроисшествияНовостиУкраинаРоссия
 
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