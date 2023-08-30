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Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T11:46
2023-08-30T11:46
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
безопасность
александр богомаз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее в среду средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Еще два БПЛА пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашнюБеспилотник повредил крышу здания Следкома а БрянскеПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), брянская область, безопасность, александр богомаз, новости

Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа

11:46 30.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в среду средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Еще два БПЛА пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано.
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