https://crimea.ria.ru/20230830/nad-bryanskoy-oblastyu-sbit-esche-odin-ukrainskiy-bespilotnik---gubernator-1131040546.html

Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа

Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа

Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T11:46

2023-08-30T11:46

2023-08-30T11:46

беспилотник (бпла, дрон)

брянская область

безопасность

александр богомаз

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее в среду средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Еще два БПЛА пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашнюБеспилотник повредил крышу здания Следкома а БрянскеПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России

https://crimea.ria.ru/20230830/bespilotnik-povredil-kryshu-zdaniya-sledkoma-a-bryanske-1131039697.html

брянская область

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2023

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беспилотник (бпла, дрон), брянская область, безопасность, александр богомаз, новости