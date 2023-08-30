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Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T11:46
2023-08-30T11:46
2023-08-30T11:46
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
безопасность
александр богомаз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее в среду средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Еще два БПЛА пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашнюБеспилотник повредил крышу здания Следкома а БрянскеПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России
https://crimea.ria.ru/20230830/bespilotnik-povredil-kryshu-zdaniya-sledkoma-a-bryanske-1131039697.html
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беспилотник (бпла, дрон), брянская область, безопасность, александр богомаз, новости