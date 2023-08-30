https://crimea.ria.ru/20230830/bespilotnik-povredil-kryshu-zdaniya-sledkoma-a-bryanske-1131039697.html
Беспилотник повредил крышу здания Следкома а Брянске
Беспилотник повредил крышу здания Следкома а Брянске - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Беспилотник повредил крышу здания Следкома а Брянске
Крыша здания следственного комитета повреждена после падения беспилотника в Брянске, документы и вещдоки целы, сообщили в пресс-службе СУСК России по Брянской... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T11:02
2023-08-30T11:02
2023-08-30T11:03
брянская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крыма. Крыша здания следственного комитета повреждена после падения беспилотника в Брянске, документы и вещдоки целы, сообщили в пресс-службе СУСК России по Брянской области.Полученные повреждения фиксируются следователями СК России, добавили в ведомстве.Ранее Брянская городская администрация сообщила о хлопке, который произошел в здании следственного комитета в Брянске, в результате хлопка выбиты окна, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииКиев пытался осуществить теракт в Брянской областиРебенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
https://crimea.ria.ru/20230830/v-bryanske-ukrainskie-bespilotniki-pytalis-atakovat-telebashnyu-1131036195.html
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РИА Новости Крым
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брянская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости
Беспилотник повредил крышу здания Следкома а Брянске
Крыша брянского Следкома повреждена в результате падения БПЛА
11:02 30.08.2023 (обновлено: 11:03 30.08.2023)