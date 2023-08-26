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Киев пытался осуществить теракт в Брянской области - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Киев пытался осуществить теракт в Брянской области
Киев пытался осуществить теракт в Брянской области - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Киев пытался осуществить теракт в Брянской области
В Брянской области пресечена попытка террористкой атаки Киева при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T22:41
2023-08-26T22:53
брянская область
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области пресечена попытка террористкой атаки Киева при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Сбитый беспилотник упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
https://crimea.ria.ru/20230826/terakt-vsu-s-bespilotnikom-v-belgorodskom-rayone-pogib-muzhchina-1130972619.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Киев пытался осуществить теракт в Брянской области

Минобороны: Киев пытался осуществить теракт в Брянской области при помощи беспилотника

22:41 26.08.2023 (обновлено: 22:53 26.08.2023)
 
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Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области пресечена попытка террористкой атаки Киева при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал в своем Telegram-канале Богомаз.
Сбитый беспилотник упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
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Брянская областьАлександр БогомазБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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