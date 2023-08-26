https://crimea.ria.ru/20230826/kiev-pytalsya-osuschestvit-terakt-v-bryanskoy-oblasti--1130973115.html

Киев пытался осуществить теракт в Брянской области

Киев пытался осуществить теракт в Брянской области - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Киев пытался осуществить теракт в Брянской области

В Брянской области пресечена попытка террористкой атаки Киева при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T22:41

2023-08-26T22:41

2023-08-26T22:53

брянская область

александр богомаз

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области пресечена попытка террористкой атаки Киева при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Сбитый беспилотник упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

https://crimea.ria.ru/20230826/terakt-vsu-s-bespilotnikom-v-belgorodskom-rayone-pogib-muzhchina-1130972619.html

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу