https://crimea.ria.ru/20230826/kiev-pytalsya-osuschestvit-terakt-v-bryanskoy-oblasti--1130973115.html
Киев пытался осуществить теракт в Брянской области
Киев пытался осуществить теракт в Брянской области - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Киев пытался осуществить теракт в Брянской области
В Брянской области пресечена попытка террористкой атаки Киева при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T22:41
2023-08-26T22:41
2023-08-26T22:53
брянская область
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области пресечена попытка террористкой атаки Киева при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Сбитый беспилотник упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
https://crimea.ria.ru/20230826/terakt-vsu-s-bespilotnikom-v-belgorodskom-rayone-pogib-muzhchina-1130972619.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянская область, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Киев пытался осуществить теракт в Брянской области
Минобороны: Киев пытался осуществить теракт в Брянской области при помощи беспилотника
22:41 26.08.2023 (обновлено: 22:53 26.08.2023)