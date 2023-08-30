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ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России
ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России - РИА Новости Крым, 30.08.2023
ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в семи регионах России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T06:41
2023-08-30T06:46
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
калужская область
происшествия
московская область
псков
псковская область
руза
рязанская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в семи регионах России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, в ночь на 30 августа российскими военными пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Около полуночи самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в районе Севастопольской бухты отражением атаки украинских беспилотников с моря занимались силы ППДО.Спустя два часа ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью дрона самолетного типа на территорию Калужской области. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен.После этого – около 02:30 - силы противовоздушной обороны отработали в Рязанской области – там также сбит беспилотник самолетного типа. Вторая попытка атаковать эту область была осуществлена около 04:00.Кроме того, ночью украинские силы намеревались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по Подмосковью. Дрон был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.Также вражескому "налету" подвергся аэропорт в Пскове. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников, предварительно, обошлось без жертв. Там возник пожар, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известноВ аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76
https://crimea.ria.ru/20230830/v-aeroportu-pskova-posle-ataki-dronov-goryat-dva-il-76-1131034421.html
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), калужская область, происшествия, московская область, псков, псковская область, руза, рязанская область, орловская область
ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России

Украинские БПЛА пытались атаковать несколько регионов России - что известно

06:41 30.08.2023 (обновлено: 06:46 30.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в семи регионах России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, в ночь на 30 августа российскими военными пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Около полуночи самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в районе Севастопольской бухты отражением атаки украинских беспилотников с моря занимались силы ППДО.
Спустя два часа ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью дрона самолетного типа на территорию Калужской области. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен.
После этого – около 02:30 - силы противовоздушной обороны отработали в Рязанской области – там также сбит беспилотник самолетного типа. Вторая попытка атаковать эту область была осуществлена около 04:00.
Кроме того, ночью украинские силы намеревались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по Подмосковью. Дрон был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.
Также вражескому "налету" подвергся аэропорт в Пскове. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников, предварительно, обошлось без жертв. Там возник пожар, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.
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