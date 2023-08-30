https://crimea.ria.ru/20230830/pvo-otrazila-ataku-bespilotnikov-v-semi-oblastyakh-rossii-1131034869.html

ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России

ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России - РИА Новости Крым, 30.08.2023

ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в семи регионах России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T06:41

2023-08-30T06:41

2023-08-30T06:46

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

калужская область

происшествия

московская область

псков

псковская область

руза

рязанская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в семи регионах России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, в ночь на 30 августа российскими военными пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Около полуночи самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в районе Севастопольской бухты отражением атаки украинских беспилотников с моря занимались силы ППДО.Спустя два часа ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью дрона самолетного типа на территорию Калужской области. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен.После этого – около 02:30 - силы противовоздушной обороны отработали в Рязанской области – там также сбит беспилотник самолетного типа. Вторая попытка атаковать эту область была осуществлена около 04:00.Кроме того, ночью украинские силы намеревались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по Подмосковью. Дрон был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.Также вражескому "налету" подвергся аэропорт в Пскове. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников, предварительно, обошлось без жертв. Там возник пожар, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известноВ аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76

https://crimea.ria.ru/20230830/v-aeroportu-pskova-posle-ataki-dronov-goryat-dva-il-76-1131034421.html

калужская область

московская область

псков

псковская область

руза

рязанская область

орловская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), калужская область, происшествия, московская область, псков, псковская область, руза, рязанская область, орловская область