https://crimea.ria.ru/20250303/frantsiya-i-britaniya-predlagayut-chastichnoe-peremirie-na-ukraine-1144597912.html
Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине
Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине
Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T06:28
2025-03-03T06:28
2025-03-03T06:28
эммануэль макрон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. Об этом в интервью газете Le Figaro сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.По его словам, речь идет о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине. При этом предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за растянувшейся линии фронта сложно проверить соблюдение перемирия."В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - цитирует Макрона РИА Новости.Президент Франции также сказал, что в ближайшие недели на Украине не появятся западные военные."В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - заявил он.Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности прошел в воскресенье в Лондоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался от прекращения огня – Белый домЭкстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по УкраинеВ Германии открестились от отправки своих военных на Украину
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эммануэль макрон, украина, россия, переговоры, великобритания, франция, контингент нато, новости, политика
Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине
Франция и Великобритания предлагают перемирие в месяц на Украине в воздухе и на море
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. Об этом в интервью газете Le Figaro сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, речь идет о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине. При этом предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за растянувшейся линии фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
"В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - цитирует Макрона РИА Новости.
Президент Франции также сказал, что в ближайшие недели на Украине не появятся западные военные.
"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - заявил он.
Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности прошел в воскресенье в Лондоне.
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