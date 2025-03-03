Рейтинг@Mail.ru
Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250303/frantsiya-i-britaniya-predlagayut-chastichnoe-peremirie-na-ukraine-1144597912.html
Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине
Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине
Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T06:28
2025-03-03T06:28
эммануэль макрон
украина
россия
переговоры
великобритания
франция
контингент нато
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122443595_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_f26f96efcd33e54394949dccfa5b333f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. Об этом в интервью газете Le Figaro сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.По его словам, речь идет о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине. При этом предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за растянувшейся линии фронта сложно проверить соблюдение перемирия."В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - цитирует Макрона РИА Новости.Президент Франции также сказал, что в ближайшие недели на Украине не появятся западные военные."В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - заявил он.Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности прошел в воскресенье в Лондоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался от прекращения огня – Белый домЭкстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по УкраинеВ Германии открестились от отправки своих военных на Украину
https://crimea.ria.ru/20250302/na-smenu-zelenskomu-dolzhen-priyti-drugoy-lider--kongress-ssha-1144595406.html
украина
россия
великобритания
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122443595_905:0:3636:2048_1920x0_80_0_0_ba79e3c1cceecded0e893bbfa96694c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, украина, россия, переговоры, великобритания, франция, контингент нато, новости, политика
Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине

Франция и Великобритания предлагают перемирие в месяц на Украине в воздухе и на море

06:28 03.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. Об этом в интервью газете Le Figaro сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, речь идет о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине. При этом предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за растянувшейся линии фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
"В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - цитирует Макрона РИА Новости.
Президент Франции также сказал, что в ближайшие недели на Украине не появятся западные военные.
"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - заявил он.
Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности прошел в воскресенье в Лондоне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский отказался от прекращения огня – Белый дом
Экстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине
В Германии открестились от отправки своих военных на Украину
Капитолий в Вашингтоне
Вчера, 19:11
На смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс США
 
Эммануэль МакронУкраинаРоссияПереговорыВеликобританияФранцияКонтингент НАТОНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:16План Стармера-Макрона по Украине – в России оценили перспективы
08:01Цены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов
07:40ВСУ атаковали три российских региона
07:28"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии
07:13Магнитная буря идет к Земле
06:55Защитники земли русской: взятие крепости Корфу вице-адмиралом Ушаковым
06:28Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине
06:18Два крыла Великого Поста: иеромонах о смыслах особого времени в году
05:49Нефтеперерабатывающий завод горит в Уфе
00:01Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
22:30Обвинения против Зеленского и пожар под Москвой – главное за день
22:03Зеленский отказался от прекращения огня – Белый дом
21:52Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дна Черного моря
21:31Как контролировать аппетит при помощи полезных перекусов
21:13Туристические маршруты по партизанским тропам в Крыму: чего не хватает
20:52Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него
20:33Жители юга России назвали главные факторы при выборе жилья
20:11Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю
19:48Крым может инициировать отмену ЕГЭ для студентов-целевиков
Лента новостейМолния