https://crimea.ria.ru/20250303/frantsiya-i-britaniya-predlagayut-chastichnoe-peremirie-na-ukraine-1144597912.html

Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине

Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Франция и Британия предлагают частичное перемирие на Украине

Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T06:28

2025-03-03T06:28

2025-03-03T06:28

эммануэль макрон

украина

россия

переговоры

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франция

контингент нато

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. Об этом в интервью газете Le Figaro сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.По его словам, речь идет о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине. При этом предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за растянувшейся линии фронта сложно проверить соблюдение перемирия."В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - цитирует Макрона РИА Новости.Президент Франции также сказал, что в ближайшие недели на Украине не появятся западные военные."В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - заявил он.Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности прошел в воскресенье в Лондоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался от прекращения огня – Белый домЭкстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по УкраинеВ Германии открестились от отправки своих военных на Украину

https://crimea.ria.ru/20250302/na-smenu-zelenskomu-dolzhen-priyti-drugoy-lider--kongress-ssha-1144595406.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, украина, россия, переговоры, великобритания, франция, контингент нато, новости, политика