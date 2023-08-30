https://crimea.ria.ru/20230830/v-aeroportu-pskova-posle-ataki-dronov-goryat-dva-il-76-1131034421.html
В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76
В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76 - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76
Два военно-транспортных самолета Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T06:06
2023-08-30T06:06
2023-08-30T06:10
псков
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131034553_0:5:2200:1243_1920x0_80_0_0_31cb42b1344d8198584528a6ebebfc99.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Два военно-транспортных самолета Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области.Ранее губернатор региона сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет. Принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП. После он сообщил, что пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В ночь на среду отбита атака беспилотников на Севастополь - РазвожаевСамолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море
https://crimea.ria.ru/20230830/aerodrom-v-pskove-atakovali-bespilotniki-chto-izvestno-1131033713.html
псков
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131034553_151:0:2200:1537_1920x0_80_0_0_9df37e0c558265a670e78c4da81dee4e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76
Два военно-транспортных самолета Ил-76 загорелись в Пскове - МЧС
06:06 30.08.2023 (обновлено: 06:10 30.08.2023)