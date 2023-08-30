https://crimea.ria.ru/20230830/v-aeroportu-pskova-posle-ataki-dronov-goryat-dva-il-76-1131034421.html

В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76

В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76 - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76

Два военно-транспортных самолета Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T06:06

2023-08-30T06:06

2023-08-30T06:10

псков

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Два военно-транспортных самолета Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области.Ранее губернатор региона сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет. Принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП. После он сообщил, что пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В ночь на среду отбита атака беспилотников на Севастополь - РазвожаевСамолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море

https://crimea.ria.ru/20230830/aerodrom-v-pskove-atakovali-bespilotniki-chto-izvestno-1131033713.html

псков

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псков, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости