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В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76 - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76
В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76 - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76
Два военно-транспортных самолета Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T06:06
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псков
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Два военно-транспортных самолета Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области.Ранее губернатор региона сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет. Принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП. После он сообщил, что пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В ночь на среду отбита атака беспилотников на Севастополь - РазвожаевСамолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море
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РИА Новости Крым
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псков, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76

Два военно-транспортных самолета Ил-76 загорелись в Пскове - МЧС

06:06 30.08.2023 (обновлено: 06:10 30.08.2023)
 
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотников в Пскове
Последствия атаки беспилотников в Пскове
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Два военно-транспортных самолета Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области.
Ранее губернатор региона сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет. Принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП.
После он сообщил, что пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.
"Двадцать девятого августа в 23.28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек", - говорится в сообщении.
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