https://crimea.ria.ru/20230830/otbita-ataka-bespilotnikov-na-sevastopol---razvozhaev-1131034033.html

Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев

Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отразили атаки украинских... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T04:49

2023-08-30T04:49

2023-08-30T05:56

михаил развожаев

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

черное море

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отразили атаки украинских беспилотников с моря. Точной информации об уничтоженных целях пока нет.Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили над Тульской областью два украинских беспилотника самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской областиНад Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области

https://crimea.ria.ru/20230830/samolet-morskoy-aviatsii-unichtozhil-chetyre-desantnykh-katera-v-chernom-more-1131034126.html

севастополь

черное море

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михаил развожаев, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), черное море, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя