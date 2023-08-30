https://crimea.ria.ru/20230830/otbita-ataka-bespilotnikov-na-sevastopol---razvozhaev-1131034033.html
Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев
Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отразили атаки украинских... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T04:49
2023-08-30T04:49
2023-08-30T05:56
михаил развожаев
севастополь
беспилотник (бпла, дрон)
черное море
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008561_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_549a22b1c4f09b9b92f29db0aad3e794.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отразили атаки украинских беспилотников с моря. Точной информации об уничтоженных целях пока нет.Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили над Тульской областью два украинских беспилотника самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской областиНад Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области
https://crimea.ria.ru/20230830/samolet-morskoy-aviatsii-unichtozhil-chetyre-desantnykh-katera-v-chernom-more-1131034126.html
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008561_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_9edefdc16b8a1ebb563be89835c4a935.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), черное море, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя