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Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев
Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отразили атаки украинских... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T04:49
2023-08-30T05:56
михаил развожаев
севастополь
беспилотник (бпла, дрон)
черное море
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отразили атаки украинских беспилотников с моря. Точной информации об уничтоженных целях пока нет.Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили над Тульской областью два украинских беспилотника самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской областиНад Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской области
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севастополь
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михаил развожаев, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), черное море, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя

Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев

04:49 30.08.2023 (обновлено: 05:56 30.08.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отразили атаки украинских беспилотников с моря. Точной информации об уничтоженных целях пока нет.
"Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет. Продолжается контроль обстановки", - написал он в своем телеграм-канале.
Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили над Тульской областью два украинских беспилотника самолетного типа.
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Михаил РазвожаевСевастопольБеспилотник (БПЛА, дрон)Черное мореАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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