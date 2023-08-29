https://crimea.ria.ru/20230829/nad-chernym-morem-perekhvachen-ocherednoy-ukrainskiy-bpla--1131021849.html

Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА

Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА

Еще один украинский беспилотник был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T15:39

2023-08-29T15:39

2023-08-29T15:46

черное море

атаки всу на крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Первый БПЛА самолетного типа предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации во вторник в полдень. Его уничтожил самолет морской авиации над акваторией Черного моря. Спустя час ВСУ попытались атаковать повторно.Как сообщалось, в понедельник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова. После этого российские средства ПВО уничтожили у побережья Крыма украинскую крылатую ракету.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской областиУ Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму

https://crimea.ria.ru/20230828/krylataya-raketa-sbita-nad-chernym-morem-u-beregov-kryma-1130993624.html

черное море

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черное море, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости