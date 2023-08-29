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Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА
Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА
Еще один украинский беспилотник был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T15:39
2023-08-29T15:46
черное море
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Первый БПЛА самолетного типа предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации во вторник в полдень. Его уничтожил самолет морской авиации над акваторией Черного моря. Спустя час ВСУ попытались атаковать повторно.Как сообщалось, в понедельник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова. После этого российские средства ПВО уничтожили у побережья Крыма украинскую крылатую ракету.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской областиУ Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму
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черное море, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости
Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА

Украинский беспилотник перехвачен над Черным морем и потерпел крушение

15:39 29.08.2023 (обновлено: 15:46 29.08.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Первый БПЛА самолетного типа предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации во вторник в полдень. Его уничтожил самолет морской авиации над акваторией Черного моря. Спустя час ВСУ попытались атаковать повторно.
"Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в понедельник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова. После этого российские средства ПВО уничтожили у побережья Крыма украинскую крылатую ракету.
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Черное мореАтаки ВСУ на КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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