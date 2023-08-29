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Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА
Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА
Еще один украинский беспилотник был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T15:39
2023-08-29T15:39
2023-08-29T15:46
черное море
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник был перехвачен над Черным морем и потерпел крушение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Первый БПЛА самолетного типа предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации во вторник в полдень. Его уничтожил самолет морской авиации над акваторией Черного моря. Спустя час ВСУ попытались атаковать повторно.Как сообщалось, в понедельник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова. После этого российские средства ПВО уничтожили у побережья Крыма украинскую крылатую ракету.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"Пресечена попытка теракта с помощью БПЛА в Тульской областиУ Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму
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Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА
Украинский беспилотник перехвачен над Черным морем и потерпел крушение
15:39 29.08.2023 (обновлено: 15:46 29.08.2023)