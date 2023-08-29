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Украинский беспилотник сбит над Черным морем
Украинский беспилотник сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Украинский беспилотник сбит над Черным морем
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен морской авиацией над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T12:43
2023-08-29T12:43
2023-08-29T12:47
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен морской авиацией над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.Накануне российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова. После этого российские средства ПВО уничтожили у побережья Крыма украинскую крылатую ракету.
https://crimea.ria.ru/20230829/neizbezhnaya-katastrofa-politolog-obyasnil-slova-podolyaka-o-kryme-1131011535.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, авиация, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
Украинский беспилотник сбит над Черным морем
Минобороны: украинский беспилотник уничтожен над Черным морем
12:43 29.08.2023 (обновлено: 12:47 29.08.2023)