https://crimea.ria.ru/20230829/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-chernym-morem-1131013605.html

Украинский беспилотник сбит над Черным морем

Украинский беспилотник сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Украинский беспилотник сбит над Черным морем

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен морской авиацией над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T12:43

2023-08-29T12:43

2023-08-29T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен морской авиацией над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.Накануне российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова. После этого российские средства ПВО уничтожили у побережья Крыма украинскую крылатую ракету.

https://crimea.ria.ru/20230829/neizbezhnaya-katastrofa-politolog-obyasnil-slova-podolyaka-o-kryme-1131011535.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, авиация, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), безопасность