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Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T12:02
2023-08-28T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в понедельник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова.В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Украинские власти регулярно предпринимают попытки атаковать полуостров с помощью беспилотников и ракет. В частности, 25 августа была зафиксирована самая массовая атака – над Крымом были сбиты 42 беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской областиРазведывательные беспилотники ВСУ сбиты в КрымуАтака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник
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министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, черное море, новости крыма, атаки всу на крым, происшествия
Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма

Минобороны: крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма

12:02 28.08.2023 (обновлено: 12:22 28.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМаяк на берегу моря в Крыму
Маяк на берегу моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня в районе 11.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова.
В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Украинские власти регулярно предпринимают попытки атаковать полуостров с помощью беспилотников и ракет. В частности, 25 августа была зафиксирована самая массовая атака – над Крымом были сбиты 42 беспилотника ВСУ.
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