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Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма

Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T12:02

2023-08-28T12:02

2023-08-28T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в понедельник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова.В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Украинские власти регулярно предпринимают попытки атаковать полуостров с помощью беспилотников и ракет. В частности, 25 августа была зафиксирована самая массовая атака – над Крымом были сбиты 42 беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской областиРазведывательные беспилотники ВСУ сбиты в КрымуАтака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, черное море, новости крыма, атаки всу на крым, происшествия