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Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области
Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T14:18
2023-08-27T14:18
2023-08-27T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что Военно-морской флот России нанес прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУСводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО
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новости сво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, киевская область, украина
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области
Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому в Киевской области