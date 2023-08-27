https://crimea.ria.ru/20230827/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-aerodromu-v-kievskoy-oblasti-1130980896.html

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T14:18

2023-08-27T14:18

2023-08-27T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что Военно-морской флот России нанес прицельный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУСводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230822/rossiyskie-letchiki-unichtozhili-kater-s-desantnikami-vsu-v-chernom-more-1130871838.html

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2023

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новости сво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, киевская область, украина