https://crimea.ria.ru/20230826/svodki-s-donetskogo-i-kupyanskogo-napravleniy-vsu-teryaet-pozitsii-i-tekhniku-1130964962.html
Сводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику
Сводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Сводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику
Российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ на Южно-Донецком направлении, на Купянском направлении уничтожен полевой склад ВСУ. Противник потерял... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T17:01
2023-08-26T17:01
2023-08-26T17:01
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
клещеевка
купянск
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ на Южно-Донецком направлении, на Купянском направлении уничтожен полевой склад ВСУ. Противник потерял около 475 боевиков и 30 единиц техники, в том числе западного образца. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты под Старомайорским Донецкой Народной Республики.Кроме того, уничтожены танк, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, также две гаубицы "Д-30", четыре боевые бронемашины и три автомобиля.На Донецком направлении "Южная" группировка войск совместно с авиацией и артиллерией отразила шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка ДНР.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак ВСУ и улучшили положение по переднему краю. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады теробороны. Противник потерял до 50-ти боевиков, самоходку Krab польского производства, две гаубицы Д-20, четыре боевые бронемашины и два автомобиля.
https://crimea.ria.ru/20230826/dnepr-gromit-vraga-v-zone-svo-unichtozheny-esche-desyatki-boevikov-1130964910.html
донецкая народная республика (днр)
клещеевка
купянск
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), клещеевка, купянск, харьковская область, потери всу
Сводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику
Сотни убитых и десятки единиц уничтоженной техники: ход СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ на Южно-Донецком направлении, на Купянском направлении уничтожен полевой склад ВСУ. Противник потерял около 475 боевиков и 30 единиц техники, в том числе западного образца. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты под Старомайорским Донецкой Народной Республики.
"В районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противники составили до 200 украинских боевиков", – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены танк, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, также две гаубицы "Д-30", четыре боевые бронемашины и три автомобиля.
На Донецком направлении "Южная" группировка войск совместно с авиацией и артиллерией отразила шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка ДНР.
"Потери противника составили до 225 боевиков, две гаубицы "Мста-Б", гаубицы "Д-20" и "Д-30", три боевые бронемашины и два автомобиля. В районе Нетайлово уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ", – добавили в военном ведомстве.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак ВСУ и улучшили положение по переднему краю. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады теробороны. Противник потерял до 50-ти боевиков, самоходку Krab польского производства, две гаубицы Д-20, четыре боевые бронемашины и два автомобиля.