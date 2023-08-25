https://crimea.ria.ru/20230825/delay-chto-dolzhno-moryaki-sudov-obespecheniya-chf--o-zadachakh-v-zone-svo-1130954352.html

"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО

"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО - РИА Новости Крым, 25.08.2023

"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО

В Севастополе более 30 моряков отряда судов обеспечения Черноморского флота получили государственные и ведомственные награды за отвагу и самоотверженность,... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T18:12

2023-08-25T18:12

2023-08-25T18:12

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе более 30 моряков отряда судов обеспечения Черноморского флота получили государственные и ведомственные награды за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. О том, как порой доводится выполнять задачи в условиях СВО, РИА Новости Крым рассказали некоторые из тех героев, о которых мало пишут в новостях.Что-то летает, а мы работаемКапитан морского судна тылового обеспечения (МСТО) "Всеволод Бобров" один из тех, кто указом президента России награжден медалью "За Отвагу".Выпускник Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова, он долгое время был военным моряком, служил в бригаде ракетных катеров, а в конце 90-х перешел на гражданский флот.Скромно отмечает, что награждение стало для него неожиданностью, и он рассматривает это "как аванс".Судно под его командованием вышло на выполнение задач в рамках СВО 24 февраля 2022 года, через неделю после того, как "Всеволод Бобров" впервые встал у причала в Севастополе."Мы только закончили испытания, судно новое, пришло из Питера, 17 февраля только встало на причал. 24 февраля мы уже пошли с флотом выполнять задачи", – поделился моряк.Трудностей, говорит, практически не возникает: "Когда техника работает, с выполнением задач на корабле их вообще нет. Но есть одна небольшая: "обстановка, которая вокруг. Кто-то летает, где-то что-то взрывается и прочее. Но это не помеха"."То же самое, что и у нас в городе. Вы же слышите иногда что-то? Ну и мы слышим. И работаем. Обеспечиваем", – сказал Герман.Бок о бок с флотом боевымВспомогательный флот обеспечивает работу кораблей ЧФ везде, где это необходимо. Благодаря им есть топливо, горюче-смазочные материалы, вода, продовольствие и прочее. Плавмастерская – это еще и техническая поддержка кораблей, выполняющих задачи, рассказывает старший механик плавучей судоремонтной мастерской Андрей Канивец."Флот вспомогательный всегда шел с флотом боевым. И нашему судну выпала такая судьба, что оно с начала специальной военной операции выполняло задачи по обеспечению сил флота, как говорится, рядом с противником", – рассказывает Канивец.Страшно ли? Об этом нет мыслей, отвечает моряк: "Делай что должно". Ситуации, по его словам, бывают разные. Но цели одни: выполнить задачу любой ценой.Сегодня ему вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Моряк признается: очень приятно."Это государственная награда, и для нас, для гражданского персонала, очень почетно и приятно, что командование нас так высоко оценило", - говорит он.За доблесть – низкий поклонТоржественная церемония награждения личного состава отряда судов обеспечения Черноморского флота прошла в Екатерининском зале Севастопольского дома офицеров. В числе удостоенных медалей "За отвагу" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" – капитаны, боцманы, мотористы, механики и матросы. Среди награжденных медалью "За трудовую доблесть" даже женщины. Единственный орден "За морские заслуги" получил капитан килекторного судна Александр Головин.Вручавший всем награды замкомандующего ЧФ по материально-техническому обеспечению Дмитрий Пятунин, обращаясь к морякам, отметил, что Родина высоко оценивает их ратный труд, награждая "такими же наградами, которых удостаиваются солдаты на поле боя"."Перед нами стоит еще много задач. Спасибо вам большое и низкий поклон за вашу доблесть", – сказал генерал-майор.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис

https://crimea.ria.ru/20230823/putin-vruchil-zvezdy-geroev-rossii-ekipazhu-tanka-alesha-1130903821.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, новости сво, крым, общество